McLeod Russel: NCLT autorise le retrait du CIRP après le règlement promoteur-créancier

À la suite de l’ordonnance d’insolvabilité du tribunal du 6 août, Aditya Khaitan, promoteur de la société de thé, avait fait appel auprès du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) pour une suspension de l’ouverture du CIRP. La NCLAT, cependant, n’avait pas accordé de sursis mais avait admis le plaidoyer.

Dans un soulagement majeur pour le groupe Williamson Magor en difficulté financière, le National Company Law Tribunal (NCLT) a donné son approbation au retrait du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre sa société de groupe McLeod Russel après que ses promoteurs ont conclu un accord avec Techno Electric & Engineering, l’un de ses créanciers financiers.

Auparavant, NCLT, New Delhi, dans son ordonnance du 6 août, avait admis la demande d’insolvabilité déposée par Techno Electric & Engineering en vertu de l’article 7 de l’Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). En vertu de cette disposition, la magistrature avait également nommé un professionnel de la résolution provisoire pour McLeod.

Le créancier financier avait déposé la demande d’insolvabilité après que McLeod, l’un des plus grands producteurs de thé au monde et une société du groupe Williamson Magor, n’ait pas remboursé des prêts à terme de 100 crores de roupies et les intérêts y afférents.

Le NCLT de New Delhi, en vertu de son ordonnance datée du 3 septembre, a retiré l’affaire, a informé McLeod dans un dossier boursier mardi.

Auparavant, les avocats de McLeod et de Techno Electric ont fait valoir devant le tribunal qu’ils étaient liés par les termes et conditions de leur entente. Une copie de l’accord a été produite sous pli scellé devant le tribunal.

“Il est clairement indiqué que le conseil d’administration suspendu/la société débitrice est libérée des griffes du processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise et que le professionnel de la résolution provisoire est déchargé de ses fonctions, devoirs et responsabilités…”, a déclaré la NCLT dans son ordonnance datée du 7 septembre.

À la suite de l’ordonnance d’insolvabilité du tribunal du 6 août, Aditya Khaitan, promoteur de la société de thé, avait fait appel auprès du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) pour une suspension de l’ouverture du CIRP. La NCLAT, cependant, n’avait pas accordé de sursis mais avait admis le plaidoyer.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.