McManaman affirme que ” Klopp sera en colère ” contre les actions du joueur de Liverpool hier

Steve McManaman pense que Jurgen Klopp “sera fou” de la défense de Curtis Jones lors du match nul 3-3 de Liverpool à Brentford, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (25/09/21 à 18h30).

Les Bees ont ouvert le score avec un coup franc bien travaillé, Jones permettant à Canos de courir le long de la ligne, de mettre un ballon en face du but, qui a ensuite été tapé à la maison par Ethan Pinnock.

C’est Andy Robertson qui a dû sortir en chargeant vers Canos pour essayer d’arrêter son centre, à la fin, il n’a pas pu, car Liverpool a ensuite échangé un certain nombre de gros coups avec l’équipe nouvellement promue lors de leur thriller de six buts.

Jones est lui-même inscrit sur la feuille de match lorsque son tir dévié a donné l’avantage aux Reds 3-2.

Il semble que cela ait été prévu avant que le ballon ne touche le fond du filet, mais le joueur de 20 ans a ensuite été remplacé quelques secondes plus tard.

Quoi qu’il en soit, McManaman ne pense pas que Jones s’est couvert de gloire avec la façon dont il a défendu le premier but de Brentford.

“Je pensais que Liverpool était trop laxiste dans le jeu”, a déclaré McManaman. “Jurgen Klopp deviendra fou contre Curtis Jones pour s’être fait prendre.

“Fabinho l’a effacé du mauvais pied. Mais je pensais que Brentford avait été brillant. Je pensais que les deux attaquants avaient causé le plus de problèmes à Liverpool cette saison.

Photo de Peter Powell – Piscine/.

Il y a eu autant de coups échangés au Brentford Community Stadium qu’au Tottenham Hotspur Stadium, où Anthony Joshua a perdu ses ceintures de champion du monde des poids lourds face à Oleksandr Usyk.

Avec Manchester City à côté de l’équipe de Jurgen Klopp, il saura s’ils montrent l’une de ces fragilités défensives contre les champions, alors ils seront punis.

Tandis que Liverpool a perdu des points lors de ces premières étapes de la course au titre.

L’équipe de Pep Guardiola a envoyé un message précoce en remportant une victoire 1-0 à Chelsea et cela aurait pu être beaucoup plus si l’équipe à l’extérieur avait été suffisamment clinique devant le but.

