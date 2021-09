McManaman exhorte Liverpool à snober la meilleure cible qui ne s’intégrera pas

L’ancienne star de Liverpool, Steve McManaman, a conseillé à Jurgen Klopp de ne pas signer le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans et d’utiliser plutôt l’argent pour renforcer d’autres domaines de l’équipe.

Les Reds ont été fortement liés à une décision du milieu de terrain belge. Tielemans, 24 ans, a été une révélation depuis son arrivée au King Power Stadium de Monaco. Il a effectué un premier transfert de prêt en janvier 2019 avant de rendre le changement permanent en juillet de la même année.

Les East Midlanders ont payé environ 32 millions de livres sterling pour le talentueux intrigant, mais sa valeur a maintenant doublé. qu’on dit avoir déjoué les tentatives des géants d’Anfield de le signer en été.

On pense également que d’autres clubs sont enthousiastes. Un rapport a affirmé que Barcelone était prêt à regarder l’ancien as d’Anderlecht pendant la campagne en cours.

Mais la situation financière des Catalans signifie qu’ils auront probablement du mal à égaler l’évaluation des Foxes. Liverpool a gardé sa puissance au sec hors saison, à l’exception de l’ajout d’un défenseur central Ibrahima Konaté.

Cependant, ils ont été pressentis pour dépenser beaucoup l’été prochain pour rafraîchir l’équipe. Tielemans est sur le radar. McManaman est un grand fan du joueur mais ne pense pas qu’il y ait de la place pour lui à côté.

“Je pense certainement qu’il est assez bon”, a déclaré McManaman à horseracing.net, via The Express. «Il a très bien fait et a joué dans cette équipe de Leicester et a très bien joué.

« Je sais aussi qu’il a très bien joué sous le maillot belge. Mais vous essayez d’amener les gens dans des zones où il y a déjà des tas de corps là-bas. “

McManaman s’attend à une frénésie de dépenses à Liverpool

Le manque de nouveaux visages n’a pas affecté les géants du Merseyside au début de 2021-2022. Ils occupent la tête du classement de la Premier League après six matchs après le match nul 3-3 de samedi contre Brentford.

Klopp devrait être soutenu sur le marché des transferts l’été prochain. Mais McManaman ne voit pas de place pour Tielemans dans le onze de départ.

«Est-ce que je pense que Liverpool passera l’été prochain? La réponse serait oui », a-t-il ajouté. « Ils auront un gros pot d’argent l’année prochaine quand je pense qu’ils dépenseront à nouveau correctement. Mais il s’agit simplement de choisir la bonne zone ; que vous vous débarrassiez de deux ou trois au milieu de terrain pour faire venir Tielemans, c’est autre chose.

« En ce moment, il y a des embouteillages. Vous avez ici Curtis Jones et Harvey Elliott – des joueurs plus jeunes avec d’énormes quantités de talent – ​​Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain.

« Il y a des corps à gogo. Ont-ils besoin d’un Tielemans en ce moment ? Non. C’est un très bon joueur, mais je ne vois pas où il s’intègre.

