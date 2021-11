McManaman rejette les favoris et donne des conseils à un visage familier pour le travail à Man Utd

L’ancienne star de Liverpool, Steve McManaman, doute que Brendan Rodgers ou Zinedine Zidane remplacent Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United et a ses propres idées sur qui pourrait obtenir le poste.

Solskjaer, 48 ans, fêtera son troisième anniversaire en tant que patron des Red Devils le 19 décembre. Cependant, il existe une vague d’opinion selon laquelle le Norvégien pourrait ne pas se rendre à sa fête de 36 mois. Une série de résultats et de performances lamentables a vu la pression augmenter sur l’ancien chef de la ville de Cardiff.

L’opinion varie considérablement à travers le monde du football quant à combien de temps il restera à la barre si les choses ne s’améliorent pas. Mais il semble que l’ancien attaquant de United bénéficie d’un soutien au niveau du conseil d’administration plaider sa cause – pour l’instant.

Sans surprise, quelques noms ont été proposés comme remplaçants potentiels si la hiérarchie d’Old Trafford agissait. Et il a été rapporté dimanche que Rodgers a déjà a verbalement accepté de prendre la relève lorsque le poste sera disponible.

Zidane a également été mentionné en rapport avec le poste le plus élevé de United. Le Français est actuellement sans travail et profite d’un repos après avoir quitté le Real Madrid l’été dernier.

Au total, le vainqueur de la Coupe du monde de France a dirigé Los Blancos pendant 263 matchs sur deux périodes. Il a remporté de nombreux trophées au Bernabeu, remportant deux titres en Liga.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Et l’ex-star de la Juventus a également remporté la Ligue des champions trois saisons consécutives. Il apporterait une richesse d’expérience au Theatre of Dreams et les rapports du mois dernier suggéraient qu’il était enthousiaste.

Cependant, ces rumeurs se sont maintenant refroidies car ZZ vise apparemment ailleurs pour son prochain poste de direction. L’attention se porte donc sur le chef de Leicester City, Rodgers.

Mais McManaman pense qu’une partie du passé de l’Irlandais du Nord l’empêchera d’accepter le poste.

« Je ne vois pas Brendan y aller », a-t-il déclaré à Horseracing.net, par MEN. « Je pense qu’il a les références, oui, mais je pense que son histoire avec Liverpool serait trop pour tout le monde. »

McManaman se tourne vers la France pour le sauveur des États-Unis

Zidane est le deuxième favori pour remplacer Solskjaer. Cependant, McManaman n’a aucune confiance que cela se produira jamais.

« Je n’ai pas parlé à Zizou depuis un moment mais je ne pense pas qu’il parle anglais et je ne sais pas si c’est un travail qui lui plairait », a-t-il ajouté. « Il mène une belle vie à Madrid et le déracinement et venir à Manchester serait une grande demande pour lui et sa famille. »

McManaman a pris sa retraite en 2005, mais est toujours un observateur attentif du jeu anglais via ses différents rôles médiatiques. La saga United domine actuellement les dernières pages.

Et l’ancien attaquant anglais a soutenu un manager bien connu des fans anglais pour prendre le poste.

« Cela ne me surprendrait pas si Manchester United revenait et reprenait Mauricio Pochettino », a-t-il poursuivi. « Quiconque travaille au Paris Saint-Germain depuis quelques années en a normalement assez.

« Et Poch serait probablement l’homme en raison de sa connaissance et de son expérience de l’Angleterre et de la Premier League. »

LIRE LA SUITE: « Ils s’en moquent » ; Pundit regarde au-delà de Solskjaer pour les malheurs de Man Utd