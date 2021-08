McNally Bharat reçoit un avis de justification des prêteurs

Alors que le groupe promu par la famille Khaitan s’efforce de passer par une phase de restructuration, McNally Bharat, lourdement endetté, fait constamment face à l’indignation de ses créanciers.

McNally Bharat Engineering Company (MBE), une entité d’ingénierie du groupe Williamson Magor en difficulté financière, a reçu un avis de l’un de ses prêteurs expliquant pourquoi l’entreprise ou ses promoteurs et administrateurs ne devraient pas être inclus dans la liste des défaillants volontaires. selon les directives de la Reserve Bank of India.

Lundi, dans un dépôt en bourse, MBE a informé qu’elle avait reçu l’avis de justification du prêteur le 30 juillet et que la société prend les mesures nécessaires à cet égard et soumettra une “réponse appropriée” au prêteur.

Le groupe a obtenu un soulagement majeur en octobre 2019, lorsque le banc de Kolkata du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) avait autorisé un créancier financier à retirer sa requête en insolvabilité contre MBE même après avoir admis la requête visant à ordonner le début du processus de résolution de l’insolvabilité pour l’entreprise. L’affaire avait été réglée à l’amiable avec Trinetra Electronics, le créancier, car il s’agissait d’un petit montant.

Outre Trinetra Electronics, quelques créanciers financiers, dont Tata Capital Financial Services, et certains créanciers opérationnels avaient également déposé des demandes d’insolvabilité contre McNally Bharat.

Selon le rapport annuel de McNally, ses banquiers sont State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI Bank, Union Bank of India, Bank of India, IDBI Bank, Axis Bank, Bank of Baroda et Canara Bank, entre autres.

