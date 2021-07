McNally et Gauff se qualifient pour les huitièmes de finale de Wimbledon

07/03/2021

Le 07/04/2021 à 02:45 CEST

Les Américains Caty mcnally Oui Cori gauff, le numéro 35 de la WTA et le numéro 39 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Wimbledon par 6-4 et 6-4 en une heure et trente et une minutes aux joueurs espagnols Sara Sorribes Tormo Oui Paula Badosa, numéro 78 de la WTA et, respectivement, numéro 360 de la WTA. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, tandis que les gagnants l’ont réussi 4 fois. De même, Mcnally et Gauff ont eu une efficacité de 72% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réalisé 66% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 65% et une double faute, réussissant à remporter les 53% de service points.

En huitièmes de finale, Mcnally et Gauff affronteront les joueurs russes Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova Lundi prochain à partir de 12h00 heure espagnole.

Le tournoi Double dames de Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse en plein air et un total de 63 couples peuvent voir leurs visages. De plus, elle est célébrée entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.