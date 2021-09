McNally et Gauff se qualifient pour les quarts de finale aux dépens de Klepac et Jurak

09/07/2021

Le à 09:31 CEST

joueurs américains Caty mcnally et Cori gauff, le numéro 34 de la WTA et le numéro 38 de la WTA ont respectivement répondu aux pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-cinq minutes en slovène Andreja Klepac, numéro 29 de la WTA et le croate Darija jurak, numéro 18 de la WTA en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous pourrons continuer à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale de l’US Open.

La paire perdante a réussi à casser le service à ses rivaux 2 fois, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait 4 fois. De plus, Mcnally et Gauff ont eu une efficacité de 92% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 60% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 91%, ont commis une double faute et ont réussi à remporter les 53% de points de services.

Pendant les quarts de finale Mcnally et Gauff joueront contre Su Wei Hsieh et Élise Mertens.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au tournoi.