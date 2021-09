Mcnally et Gauff seront en finale de l’US Open

09/10/2021 à 20h45 CEST

Les Américains Caty mcnally et Cori gauff, WTA numéro 34 et WTA numéro 38 ont remporté respectivement les demi-finales de l’US Open lorsque le tableau de bord montrait un 6-6 parce que ses adversaires, la joueuse canadienne Gabriela Dabrowski déjà le joueur de tennis brésilien Luisa Stefani, les numéros 11 et 17 de la WTA ont dû prendre leur retraite. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors de la finale de l’US Open.

Pendant le match, Mcnally et Gauff, les vainqueurs, ont réussi à casser le service une fois à leurs rivaux, ont réalisé une efficacité de 71% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont pris 61% des points de service. Concernant la paire perdante, ils ont également réussi à casser le service à une occasion à leurs adversaires, leur efficacité était de 71%, ils ont fait 2 doubles fautes et ils ont obtenu 62% des points de service.

En finale Mcnally et Gauff joueront contre les joueurs australiens Samantha Stosur et Shuai zhang.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un terrain en dur en plein air et un total de 64 couples s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 1er et le 12 septembre à New York.