McNally Sayaji : la NCLAT rejette l’appel de Kotak Mahindra Bank en annulation de l’ordonnance de procédure d’insolvabilité

MESL est le premier cabinet du groupe Williamson Magor contre lequel une procédure d’insolvabilité a été ordonnée.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a rejeté l’appel de Kotak Mahindra Bank visant à annuler l’ordonnance de procédure d’insolvabilité rendue par la formation de Kolkata du NCLT contre McNally Sayaji Engineering (MESL), une société du groupe Williamson Magor.

Le banc de Kolkata du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) avait admis la demande d’ICICI Bank en vertu de l’article 7 de l’IBC pour lancer le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre MESL pour un défaut.

Suite à cela, Kotak Mahindra Bank a déplacé la NCLAT contre l’ordonnance de la NCLT, faisant valoir qu’ICICI Bank a déposé unilatéralement la demande d’insolvabilité devant le tribunal pendant la durée des délibérations de la réunion conjointe des prêteurs sur la restructuration du compte de McNally Sayaji.

Dans sa demande, Kotak Mahindra Bank a en outre déclaré que cinq banques, à savoir Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, DBS Bank, IDBI Bank et State Bank of India, avaient avancé un prêt à la société, mais la NCLT « n’a pas compris » que plus de 50% des membres des prêteurs du consortium s’étaient opposés à l’initiation du CIRP, car ils envisageaient la restructuration du prêt en dehors du régime de l’Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

« Selon eux, la restructuration du prêt est plus avantageuse pour les créanciers car ils ne prenaient pas la décote. Dans l’éventualité d’un plan de résolution mis en œuvre ou d’un processus de liquidation lancé, les créanciers financiers, dont la Kotak Mahindra Bank, devront subir une décote », a déclaré Kotak Mahindra Bank dans son appel devant le tribunal d’appel.

L’appel de Kotak Mahindra Bank a été rejeté par la banque ICICI pour divers motifs. ICICI Bank a fait valoir devant le tribunal d’appel que Kotak Mahindra Bank n’avait « pas de qualité pour agir » pour déposer cet appel, car le prêteur était l’un des créanciers financiers de la société criblée de dettes. Il a déclaré que KMB était au courant de l’attente de la demande de l’article 7 dès le début, cependant, aucune demande de mise en œuvre/intervention n’a été déposée devant l’autorité adjudicatrice.

« L’appelant (KMB) ne relève pas de l’expression toute personne lésée en vertu de l’article 61 (1) de l’IBC. Ainsi, à l’instance de Kotak Mahindra Bank, le présent appel n’est pas recevable », a déclaré ICICI Bank.

Après avoir entendu l’affaire, la formation du juge Jarat Kumar Jain et du membre (technique) Ashok Kumar Mishra de la NCLAT a rejeté lundi les appels de la banque Kotak Mahindra. « … l’appelant n’a pas qualité pour interjeter cet appel », a statué la magistrature le 29 novembre.

Notamment, dans une secousse majeure pour le groupe Williamson Magor en difficulté financière, le NCLT a ordonné le 11 février le début du CIRP contre MESL, et Jitendra Lohia, enregistrée auprès du Conseil indien de l’insolvabilité et de la faillite, a été nommée professionnel de la résolution provisoire. MESL est le premier cabinet du groupe Williamson Magor contre lequel une procédure d’insolvabilité a été ordonnée.

L’avocat représentant la banque Kotak Mahindra avait fait valoir devant la NCLAT que l’ordonnance de la NCLT avait causé un préjudice et un préjudice considérables, non seulement à la banque mais également aux autres membres du consortium du prêteur qui « faisaient de leur mieux pour récupérer » le maximum montant de leurs cotisations impayées de MESL. « Les cotisations impayées de la société débitrice s’élevant à Rs 237,20 crore.

Alors que le 30.09.2019, la valeur de liquidation des actifs de la société débitrice n’était plus que de Rs 72,11 crore. Par conséquent, les prêteurs ne peuvent en aucun cas récupérer les cotisations impayées sans prendre d’énormes décotes, que ce soit dans un plan de résolution ou en cas de liquidation.

ICICI Bank avait fait valoir qu’elle avait rejeté la proposition de restructuration et, par courrier électronique en date du 08 janvier 2021, la décision a été communiquée à tous les prêteurs.

« L’appelant Kotak Mahindra Bank n’a aucun motif valable pour contester l’ordonnance attaquée et n’a relevé aucun vice juridique ou factuel dans l’ordonnance attaquée », a-t-il ajouté.

