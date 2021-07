McNish d’Audi explique pourquoi la pertinence pour les constructeurs est la clé des discussions sur les moteurs de F1 · .

Audi et Porsche ont été les seuls constructeurs à rejoindre les discussions sur la réglementation des moteurs de Formule 1 en 2025 qui ne sont actuellement pas impliqués dans le sport. Alors pourquoi les deux marques du groupe Volkswagen ont-elles voulu être à la table ?

L’année dernière, Audi a annoncé qu’elle quitterait la Formule E et se concentrerait sur le rallye Dakar, où elle bénéficie d’une plus grande liberté technique. Il utilise le groupe motopropulseur qu’il a développé pour sa dernière saison de Formule E dans la conception du RS Q E-tron qui s’attaquera aux dunes.

Le portefeuille de sport automobile du groupe Volkswagen a diminué depuis que la société a tenté de surmonter les dommages causés à la réputation par le scandale des émissions du dieselgate en se recentrant sur les véhicules électriques. Cela rend la présence de Porsche et d’Audi aux récentes réunions des constructeurs de F1 d’autant plus intrigante.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, et son homologue chez Mercedes, Toto Wolff, ont récemment donné des points de vue très différents sur ce que devraient être les futures règles du moteur de la F1. Les priorités de Mercedes sont l’électrification et la pertinence routière, tandis que Red Bull met l’accent sur le spectacle et le divertissement, notamment en créant un son plus impressionnant.

Lors de la manche de Formule E du week-end dernier à Londres, le directeur de l’équipe Audi et ancien pilote d’usine, Allan McNish, a expliqué à . pourquoi la marque est impliquée dans des discussions sur l’avenir de la Formule 1 alors qu’elle quitte la Formule E.

“Audi et le groupe Volkswagen sont une assez grande organisation”, a-t-il déclaré. C’est un euphémisme – le groupe VW est le plus grand constructeur automobile au monde en termes de volume de véhicules livrés.

« Nous avons de très bonnes relations à travers de nombreux sports mécaniques et nous participons à de nombreuses discussions. Cela ne veut pas dire qu’ils se concrétiseront tous, mais vous devez participer aux discussions pour comprendre.

Mais ce n’est pas seulement un cas de «tourisme réglementaire», a expliqué McNish. “Audi a participé à des discussions sur la Formule 1 dans le passé. Le groupe Volkswagen l’a fait, et cela fait partie de l’évaluation de la situation du sport automobile.

« Il s’agit également de savoir où le sport automobile doit aller pour rester pertinent. Je pense qu’il y a deux étapes à cela : il y a évidemment un programme spécifique, mais il y en a aussi un où le sport automobile va être en 2030, 2035, 2040 ? Parce que l’industrie automobile sait clairement où elle va.

McNish n’exagère pas. La tendance de l’industrie automobile à l’électrification est incontestable. Même Ferrari s’est engagé, dès le mois d’avril de cette année, à un véhicule entièrement électrique d’ici 2025 et à une transition vers des véhicules hybrides majoritaires. Audi a arrêté de développer des moteurs à combustion interne, Mercedes vendra des véhicules 100% électrifiés d’ici 2030 et parle d’avancer cette date.

Mercedes, le groupe VW, Ford et General Motors investissent des milliards dans des « giga-usines » colossales pour répondre aux besoins de batteries et d’électrification à travers les Amériques et l’Europe, faisant sortir la production de son domicile actuel en Asie. Seule BMW semble résister – et puis, c’est parce qu’elle investit plutôt dans les technologies à semi-conducteurs.

La Formule 1 a l’avantage sur la Formule E tout électrique à cet égard, car son jeune rival ne permet pas aux fabricants de développer leurs batteries. Cette restriction a été imposée comme mesure d’économie et – dans les premières années – de sécurité. Dans le championnat du monde d’endurance, le remplaçant de la LMP1 – LMDh – propose un système hybride, mais il est complètement “spécifique”, seul le développement de la combustion interne étant autorisé. Le banc d’essai du sport automobile pour les cellules à refroidissement liquide direct et ultra haut de gamme reste la Formule 1 pour l’instant.

McNish veut assurer un avenir pour la course automobile Porsche a été identifiée comme le principal objectif du groupe VW en matière de sport automobile lors de son «Power Day» à la mi-mars de cette année. Le PDG Oliver Blume a annoncé : « Les batteries hautes performances innovantes ont un grand potentiel – nous testerons ces innovations dans le sport automobile. » Il y avait un endroit évident où il ferait ça. Néanmoins, un porte-parole de Porsche a démenti tout projet de quitter la Formule E.

McNish comprend que le sport automobile doit être plus qu’un simple laboratoire pour les constructeurs automobiles. « Le sport automobile doit toujours être un sport, toujours divertissant », souligne-t-il. “Mais il doit toujours avoir de la pertinence pour les fabricants et les points positifs qu’ils y apportent.

“Et c’est un domaine dans lequel je pense qu’il y a aussi des orientations dans les deux sens, la FIA, et pas seulement avec Audi, mais avec les constructeurs pour essayer de s’aligner et s’assurer que nous allons dans la bonne direction.

Cependant, il est fermement convaincu que le sport automobile doit rester pertinent pour les constructeurs. « Personnellement, de mon point de vue, parce que je suis assis sur quelques-unes de ces différentes choses, je suis très désireux de m’assurer que ce soit le cas.

« J’ai un garçon de 16 ans et un autre de 12 ans. J’avais 12 ans quand j’ai commencé le karting et j’avais 16 ans quand j’ai commencé à me tourner vers la course automobile. Je suis tombé amoureux de ce sport et de cette industrie depuis cet âge.

«Ma vie y a été impliquée au point où je ne le vois pas comme un travail, je le vois comme une sorte de passe-temps que j’appelle une carrière et je pense que nous sommes tous très chanceux pour cela.

“Mais en même temps, pour que cette histoire continue pour la prochaine génération, nous devons nous assurer qu’elle est alignée et qu’elle est pertinente non seulement à un niveau de divertissement, mais aussi en termes de technologie et de positionnement.”

