McWilliams Arroyo : « La pression est sur Julio César Martínez »

Matchroom organise ce vendredi, à Manchester (New Hampshire), une soirée très puissante. Il mettra quatre combats à la une sur la table. Le combat d’étoiles aura comme protagoniste Demetrius Andrade (30-0, 18 KO). L’Américain fera une nouvelle défense du Championnat du monde WBO des poids moyens contre l’Irlandais Jason Quigley (19-1, 14 KO). ‘Boo Boo’ est un combattant avec un grand talent, mais parfois ennuyeux. Cela a dû l’alourdir. C’est dangereux pour tout boxeur, mais cela ne permet généralement pas de se montrer. Son objectif est de défier Canelo Álvarez, désormais concentré sur la croisière, mais pour cela il doit faire plus. Le procès semble décanté pour le champion et cela fait que le combat passe un peu inaperçu sur une si grande carte..

La vérité est que Matchroom a rendu un mauvais service à l’Américain, et le costume de co-star de la nuit est celui qui monopolise tous les projecteurs. Julio César ‘El Rey’ Martínez (18-1, 14 KO) expose le WBC World Flyweight Championship contre McWilliams Arroyo (21-4, 16 KO). Le Portoricain de 35 ans s’est rendu au podcast ‘KO a la Carrera’ pour montrer sa tranquillité d’esprit avant le procès. « Je n’ai aucune pression. Si quelqu’un doit l’avoir, c’est lui. Les fois où ils ont été annulés ont été des problèmes de leur part », assure-t-il.

Le procès entre le Mexicain et le Portoricain a connu plusieurs reports, le dernier de la semaine de combat. Arroyo a fini par monter sur le ring en février et a remporté le WBC Interim World Flyweight Championship. « Je me sens comme un champion, ils ne me voient pas comme ça. Je veux me rappeler que je n’ai pas choisi ce match. J’étais prêt à combattre Martinez « , Ajouter. Quant au combat, celui de Porto Rico est clair : « S’il part à la guerre comme il le dit, il verra un grand spectacle et le public en profitera », assure-t-il. Sans aucun doute, la bataille est plus que prévisible. Le coup et l’endurance sont les clés d’un procès dans lequel si le champion est le favori pour le parcours qu’il apporte : quatre Coupes du monde consécutives.

Avant ces deux procès qui clôtureront la soirée, il y aura deux autres combats pour le titre. Murodjon Akhmadaliev (9-0, 7 KO) met en jeu les ceintures des super poids coq WBA et IBF contre Jose Velasquez (29-6-2, 19 KO). Un combat très alléchant, puisque l’Ouzbek est l’un des plus gros espoirs (27 ans) aujourd’hui et le Chilien promet une belle bataille. Finalement, Kali Reis (18-7-1, 5 KO) et Jessica Camara (8-2, 0 KO) unifient les couronnes super légères WBA et WBO. Le vainqueur unifiera toute la division contre Chantelle Cameron, qui a remporté la demi-finale de l’autre division lancée par Matchroom.