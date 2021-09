MCX Gold doit récupérer 47000 pour organiser un rallye, MCX Silver semble baissier sur les graphiques; éviter la position longue positionnelle

À moins d’un événement géopolitique ou d’une surprise de la Fed, il est peu probable que la trajectoire de l’or change avant la réunion du FOMC

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté jusqu’à 40 $ jeudi après des ventes au détail américaines meilleures que prévu. Si l’on regarde l’économie dans son ensemble, le secteur du commerce de détail joue un rôle important, un bon indicateur de la vigueur économique. Le secteur de la vente au détail en raison de Covid était assez inexistant, mais maintenant, avec un secteur de la vente au détail plus fort, cela pourrait signifier une Réserve fédérale plus belliciste à l’avenir. Bien que nous pensons que les chiffres de détail n’auront pas d’impact sur l’annonce des taux d’intérêt de la Fed américaine la semaine prochaine, car la Fed se penche principalement sur les chiffres de l’inflation et de l’emploi. Mais de fortes ventes au détail pourraient suggérer que l’économie n’a plus besoin du soutien de la Fed même si le chômage augmente, mais par peur de contracter une infection et que les gens choisissent donc volontairement de ne pas aller travailler et non parce qu’il n’y a pas de travail.

Le sentiment du marché de l’or est devenu négatif après les données économiques d’hier, basées sur la conviction que les chiffres solides des ventes au détail renforceront le récit de la diminution lors de la réunion du FOMC de ce mois-ci. L’or devenait lourd autour de 1820 $ car, malgré de solides nouvelles fondamentales de chiffres d’inflation plus faibles que prévu, l’or ne se maintenait pas à des niveaux plus élevés. À moins d’un événement géopolitique ou d’une surprise de la Fed, il est peu probable que la trajectoire de l’or change avant la réunion du FOMC.

Au moment d’écrire ces lignes, l’or a pris un support à 1750 $ et une brèche en dessous ferait chuter les prix à 1720 $ et 1700 $. Il y a tellement de résistance aérienne entre 1 795 $ et 1 810 $. Les gestionnaires de fonds se désintéressent également de l’or, les avoirs en ETF restant largement inchangés, mais nous nous attendons à ce que leurs positions longues soient dénouées. Tous les regards seront tournés vers la réunion des taux d’intérêt de la Réserve fédérale de mercredi et nous nous attendons à ce que la Fed réitère qu’elle commencera son programme de réduction avant la fin de l’année. Dans MCX, l’or a cassé son support de 46600 et le prochain support se situe à 45500-45000.

Le crash d’hier a causé des dommages importants aux graphiques quotidiens et l’or doit revenir dans la fourchette de 47000 si les taureaux ont besoin d’organiser un retour. Les perspectives pour l’or la semaine prochaine sont baissières et à moins que l’or ne se négocie au-dessus de 1800 $, nous ne recommandons pas de prendre une position longue. La réunion de la Fed américaine donnera également une nouvelle orientation au marché de l’or. Nous pourrions voir une couverture courte et un rebond technique après une chute abrupte de 40 $, ce qui sera une bonne opportunité pour les traders intrajournaliers d’en profiter.

En regardant le graphique de l’argent, il semble que le marché favorise les transactions latérales courtes car une nouvelle baisse a été effectuée alors que l’argent a franchi son récent creux du 19 août. L’argent se négocie autour de la zone de support de 22,80 $ à 22,55 $. Dans MCX, l’argent est baissier car il atteint un plus haut et un plus bas sur le graphique journalier depuis la mi-mai. Il n’a pas non plus clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et, à l’heure actuelle, les prix sont loin de sa moyenne mobile de 20 et 50 jours, ce qui suggère également que les prix sont étirés.

Historiquement, les prix se sont approchés de leurs moyennes mobiles, nous nous attendons donc à un léger rebond, mais dans l’ensemble, nous sommes baissiers pour l’argent. Une cassure en dessous de 45500 invitera de nouveaux shorts jusqu’à 44500-44000. Les perspectives de la semaine prochaine semblent baissières et les prix pourraient essayer de s’approcher de sa moyenne mobile, mais les fondamentaux ne soutiennent aucune tendance haussière, il est donc recommandé aux investisseurs de ne pas prendre de positions longues à fort effet de levier sur l’argent.

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

