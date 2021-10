MCX Gold pour échanger latéralement la semaine prochaine, Silver doit franchir Rs 66400 pour se rallier; vérifier le support, la résistance

Les banques centrales ont également acheté de l’or physique, ce qui a soutenu les prix. Image : .

Par Bhavik Patel

Les prix de l’or étaient stables hier et ont suscité un intérêt d’achat alors que le dollar américain reculait en raison du rapport décevant du PIB américain du troisième trimestre. Bien que les données plus faibles du PIB aient été quelque peu compensées par le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage aux États-Unis qui montrait une baisse. Le World Gold Council a annoncé que la demande d’or au troisième trimestre avait baissé de 7 % par rapport au troisième trimestre 2020. Les sorties des ETF adossés à l’or ont été le principal facteur, mais d’un autre côté, la demande de bijoux a augmenté avec une croissance de 33 % en glissement annuel. Les banques centrales ont également acheté de l’or physique, ce qui a soutenu les prix.

Un autre événement est également passé à savoir la politique monétaire de la BCE. La Banque centrale européenne a tenu jeudi sa réunion ordinaire de politique monétaire. Aucun changement dans la politique monétaire de la BCE n’a été mis en œuvre et n’était pas attendu.

Sur l’argent, les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions spéculatives brutes longues sur les futures sur l’argent du Comex de 2 593 contrats à 50 040. Dans le même temps, les positions courtes ont chuté de 11 788 contrats à 30 603. La longueur nette de Silver s’élève désormais à 19 437 contrats. La longueur nette de Silver a plus que triplé par rapport à la semaine précédente. L’extraction de métaux est limitée en raison de problèmes d’électricité. Par conséquent, l’extraction d’argent est affectée alors que la demande d’énergie verte utilise de l’argent, donc la demande augmente. Cela augmentera le prix à long terme.

L’or prend une résistance autour de 48300. Cela s’avère être une forte résistance car le précédent swing plus haut était également autour de 48500 au mois de juillet. L’or montre des signes d’épuisement alors que le RSI_14 a réalisé un double sommet et a maintenant commencé à baisser. L’élan haussier qui a commencé lorsque l’or a dépassé les 1800 $ s’estompe et nous nous attendons à ce que l’or reste sur le côté la semaine prochaine. Les principales données pour la semaine prochaine seraient les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis vendredi.

L’argent montre également des signes d’épuisement. Il a pris une résistance autour de la moyenne mobile de 200 jours à l’échelle quotidienne et après le format de chandelier ‘Bearish Belt Hold’, les prix ont commencé à se corriger. L’apparition du format d’inversion de chandelier « Bearish Belt Hold » lorsque RSI_14 était en territoire de surachat montre que l’inversion se produit. Il existe également une divergence négative du RSI_14 à l’échelle quotidienne, ce qui suggère également un épuisement des acheteurs. L’argent doit franchir les 66400 pour un nouvel élan haussier. La semaine prochaine, nous nous attendons à ce que l’argent se négocie latéralement à négatif avec un support autour de 62600 et une résistance à 67500

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

