MCX Gold pourrait se négocier dans la fourchette 45800-46800 la semaine prochaine ; la pression de vente pour continuer dans l’argent MCX à des niveaux plus élevés

Par Bhavik Patel

Le marché de l’or a connu un net recul hier après que le ton du président de la Fed américaine ait été moins belliciste que lors de la dernière réunion du FOMC. Powell a témoigné que les États-Unis sont encore loin du plein emploi déclenchant un gain à deux chiffres des prix de l’or. Le dollar américain a reculé après 3 jours de gain et un long dénouement était apparent dans la devise refuge. Ainsi, la couverture courte de l’or et l’achat du sentiment de baisse ont aidé l’or dans le MCX à dépasser les 46500. Dans un autre revers pour l’or, le Congrès américain a adopté jeudi une loi pour éviter une fermeture du gouvernement, mais un autre test du programme du président Joe Biden était à venir alors que la Chambre des représentants s’est préparée à voter sur un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

La Fed américaine estime toujours que l’inflation est transitoire et voit un soulagement dans les prochains mois et au début de l’année prochaine. L’inflation est due à un problème de goulot d’étranglement qu’il espère résoudre bientôt. Cet engagement à réduire leur achat d’actifs de novembre jusqu’au milieu de l’année prochaine est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs en or.

L’or doit récupérer son ancien support plancher de 1 750 $ avant que 50 DMA ne soit en vue à 1 786 $. De plus, l’or ne fait l’objet d’aucune incertitude à court terme comme le plafond de la dette, les inquiétudes liées à l’inflation ou la pénurie d’électricité en Chine. Tout cela a été canalisé vers la sécurité du dollar américain et cela a créé une pression sur l’or et l’argent.

L’argent est en difficulté alors que les unités de fabrication chinoises sont aux prises avec des pénuries d’électricité. Étant donné que l’argent est principalement utilisé comme métal industriel, nous avons constaté que l’argent était à la traîne par rapport à son grand frère, l’or. Le ratio or/argent indique également la sous-performance de l’argent à court terme. Si l’argent baisse en dessous de 21,65 $, il se déplacera vers le support à 21,30 $. Un test réussi de ce niveau ouvrira la voie au test du prochain support à 20,90$.

Après avoir chuté pendant tout le mois, l’or a finalement connu une poussée hier bien que le graphique journalier semble toujours baissier. La résistance à court terme est de 47000 et l’or doit casser ce niveau avant que le sentiment ne change. La bonne chose pour les haussiers de l’or est que l’or a réussi à prendre un support autour de 45688, créant une configuration graphique à double fond qui donne une certaine solidité aux niveaux de support de 45688-45620. S’il y a un achat de suivi ou si l’or parvient à clôturer chaque semaine au-dessus de 46850, attendez-vous à ce que l’or teste des niveaux de 47250-47300 où se situe la moyenne mobile de 200 jours.

Mais si l’or a du mal à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir l’or se négocier dans une fourchette de 45800 à 46800 pour la semaine prochaine. La tendance baissière de l’argent devrait se poursuivre jusqu’à ce que 61400 ne soit pas dépassée et la semaine prochaine, nous nous attendons également à ce que l’argent fasse face à une pression de vente à des niveaux plus élevés.

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

