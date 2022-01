Traditionnellement, c’est le meilleur moment pour la demande d’or physique en raison de la saison des mariages en Inde et du nouvel an chinois à venir.

Par Bhavik Patel

Au début de l’année, la fête des haussiers de l’or a été ébranlée par le ton belliciste de la Fed américaine. Les minutes du FOMC de la Réserve fédérale publiées cette semaine indiquaient un marché du travail américain tendu et une inflation en hausse qui pourraient obliger la banque centrale à augmenter les taux d’intérêt encore plus tôt que beaucoup ne l’avaient déjà prévu. Le procès-verbal suggérait que les préoccupations inflationnistes l’emportaient sur le risque économique posé par la nouvelle variante de Covid-19. La hausse des taux d’intérêt aide les rendements du Trésor américain à augmenter, ce qui est haussier pour le dollar américain. Les bons du Trésor et la hausse du dollar sont tous deux négatifs pour les lingots. Les rendements obligataires américains étaient déjà en hausse depuis trois semaines et après les minutes bellicistes du FOMC, ils ont fait un grand bond cette semaine. Mercredi, les chiffres de l’emploi privé ont également dépassé les attentes et ce vendredi, les chiffres de l’emploi américain devraient être publiés.

L’attente est supérieure à l’estimation qui sera à nouveau baissière pour les métaux précieux. L’activité économique dans le secteur des services aux États-Unis a augmenté en décembre pour le 19e mois consécutif. Traditionnellement, c’est le meilleur moment pour la demande d’or physique en raison de la saison des mariages en Inde et du nouvel an chinois à venir. L’Inde a enregistré des importations d’or record au cours des trois derniers mois, mais comme il n’y a eu pratiquement aucun gain pour l’or en 2021, nous avons enregistré la plus importante sortie annuelle de Gold ETF en près d’une décennie, perdant environ 14,1 milliards de dollars d’actifs en 2021, ce qui se traduit à environ 195 tonnes métriques de lingots.

Dans MCX, l’or est proche de son support de 47000 pris fin novembre 2021. La tendance semble baissière alors que l’oscillateur de momentum RSI_14 se négocie en dessous de 50. L’or se situe près du support de la moyenne mobile à 200 jours. Le prochain support pour l’or se situe à 46700 tandis que le support à moyen terme se situe à 45000, ce qui nous semble être un bon prix pour une position longue.

Actuellement, la tendance à court terme étant négative, nous nous abstiendrons de recommander des positions longues et nous exhortons à attendre la publication des données sur la masse salariale non agricole avant de prendre une position. Au COMEX, l’or n’a de nouveau pas dépassé les 1830$ et croupit sous les 1800$.

L’argent, quant à lui, a l’air pire que l’or. Il s’échange en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et l’oscillateur de momentum est à 38, ce qui indique qu’il y a de la place pour une baisse. Il est proche de son précédent creux de 60000 et a déjà franchi la ligne de tendance montrant une tendance faible. Une brèche en dessous de 60000 ouvrira des portes jusqu’à 57800 et nous vous recommandons de vendre à la hausse en argent.

(Bhavik Patel est analyste des matières premières et des devises chez Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

