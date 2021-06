Eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été prévenus. Batwoman de CW a suivi son dernier épisode de propagande flagrant de Black Lives Matter avec un épisode encore plus flagrant de BLM cette semaine.

L’épisode du 6 juin “Armed and Dangerous” reprend là où nous nous sommes arrêtés après que Luke (Camrus Johnson) se soit fait tirer dessus par l’équipe de sécurité privée des Crows, essentiellement parce qu’il était noir. Malheureusement pour lui, sa vie est en jeu car il est plongé dans le coma après avoir perdu trop de sang. Pendant ce temps, Ryan/Batwoman (Javicia Leslie) essaie d’aller au fond de la fusillade pour trouver justice pour son ami et, espérons-le, aider à lui sauver la vie.

Bien sûr, l’épisode montre très clairement que Luke n’est dans cette situation que parce qu’il est noir et parce que les Crows, le remplaçant régulier de la police de la série, sont racistes. En fait, les Crows ont même laissé le vrai suspect blanc dans un crime s’enfuir parce qu’ils étaient trop absorbés par le fait de tirer sur Luke. Pire encore, ils brouillent les pistes en falsifiant les images de la caméra corporelle de la fusillade.

Dewitt : Les Crows ont publié une déclaration sur l’incident ainsi que des images de caméra corporelle récemment publiées. Nous devons avertir les téléspectateurs que ces images sont dérangeantes. Ryan : Attends. Comment Luke tenait-il une arme à feu ? Cela me donne envie de vomir. Dewitt : Les Crows viennent de publier le nom du suspect armé – Lucas Fox, qui a été libéré de prison quelques heures avant la confrontation. L’arme trouvée sur les lieux était également liée à un récent braquage de station-service. Fox, 27 ans, est le fils du regretté PDG de la fondation Wayne, Lucius Fox, et travaille actuellement comme chef de la sécurité à Wayne Tower. Ryan : Ils ont littéralement photoshopé une arme dans la main de Luke dans les images de la caméra corporelle. Sophie : Pas n’importe quelle arme. C’était lié à un vol à main armée, ce qui signifie que lorsque Luke se réveillera, ils vont l’inculper pour vol et tentative d’agression. Ryan : Si Luke se réveille.

Compte tenu de toutes les fusillades policières qui ont été disculpées ou à tout le moins compliquées par des images de caméras corporelles publiées, je doute que prétendre qu’elles sont toutes photoshopées mettra fin aux tensions raciales. Luke lui-même ajoute de l’huile sur le feu dans son propre subconscient, grâce à un Bruce Wayne halluciné (Warren Christie). Ils discutent de sa situation avec Bruce pour faire reconnaître à Luke qu'”il y a tout un tas de gens prêts à croire que vous le méritiez simplement parce que vous êtes noir”.

Luke : C’est tellement injuste. Bruce : Rien de tout cela n’est juste. Peu importe que vous ayez travaillé pour Batman ou les deux Batwomen, que vous ayez sauvé des centaines de vies, nettoyé des quartiers entiers. Vous avez donné de l’espoir à des milliers de personnes. Tu t’es encore fait tirer dessus… Et il y a tout un tas de gens prêts à croire que tu le méritais juste parce que tu es noir. Luke : Alors à quoi ça sert ? Bruce : Ce n’est pas à moi de le dire, mais il faut que tu décides… Maintenant. Luke : Tu es parti, et je–je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi tu t’es éloigné, raccroché la cape… Et c’est parce que c’est tellement déprimant. Parce que peu importe le bien que nous essayons de mettre dans le monde, c’est toujours un monde où cela se produit. Et je ne veux plus vivre dans ce monde. Je veux être avec mon père. Bruce : Et c’est ton choix.

Contrairement à cette scène, personne ne pense que les victimes de tirs le méritent simplement parce qu’elles sont noires. De plus, contrairement à la scène, Luke survit, mais Ryan est incapable de trouver la vraie vidéo pour effacer son nom.

Néanmoins, Jacob Kane (Dougray Scott) suit le conseil de Ryan de « le brûler » en dissolvant officiellement les Crows et en accusant les agents des Crows d’agression avec intention de tuer. Si vous ne savez pas comment un système qui doit être incendié ferait toujours confiance à un poste de police pour enquêter et arrêter des personnes, ne retenez pas votre souffle. Le spectacle ne l’explique pas et ne l’expliquera probablement pas.

Il y a plus qu’assez d’émissions affirmant à tort que la police est perverse et raciste, et plus qu’assez d’épisodes de Batwoman pour le montrer également. Espérons que ce soit le dernier. Oui, cela arrivera quand ils pourront obtenir le véritable Batman pour sauver la situation.

