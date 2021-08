ME m’a laissé alité pendant huit ans ⋆ .

J’ai toujours été un enfant maladif, mais dans mon adolescence les choses ont empiré (Photo : Jo Moss)

J’ai l’impression d’avoir disparu depuis 15 ans, depuis que j’ai la trentaine.

Je vis ma vie dans une pièce sombre, avec d’épais rideaux tirés sur des stores occultants. Je porte des bouchons d’oreille parce que les niveaux sonores normaux sont douloureux. Je suis confiné à mon lit 98% du temps.

Je compte sur les soignants même pour les besoins les plus élémentaires ; Je suis complètement isolé du monde extérieur.

J’ai reçu un diagnostic d’EM en 2006, mais j’avais été malade pendant environ 10 ans auparavant. L’encéphalomyélite myalgique (EM), également connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique, est une maladie multisystémique à long terme qui provoque un dysfonctionnement des systèmes neurologique, immunitaire, endocrinien et du métabolisme énergétique.

Les personnes atteintes d’EM ressentent une douleur débilitante, de la fatigue et une gamme d’autres symptômes. Certaines personnes atteintes d’EM sévère ou très sévère peuvent être alitées, avoir des difficultés à communiquer et être alimentées par sonde.

Je n’ai pas eu d’apparition soudaine de symptômes comme le font de nombreuses personnes atteintes. Au lieu de cela, ma santé s’est détériorée progressivement.

J’avais toujours été un enfant maladif, mais pendant mon adolescence, les choses ont empiré. J’ai eu une succession d’infections, notamment des infections de la gorge, des oreilles et des poumons, ainsi que de nombreuses crises d’amygdalite.

Les hormones ont également déclenché des migraines débilitantes, qui m’ont complètement neutralisé pendant des jours.

J’ai subi plusieurs opérations pour un certain nombre de problèmes de santé qui, je crois, m’ont affaibli.

Peu de temps après, j’ai eu un cas de grippe particulièrement grave et je ne m’en suis jamais vraiment remis.

J’ai lutté contre une fatigue accablante et des symptômes pseudo-grippaux pendant des années avant que l’on me diagnostique enfin l’EM. Chaque médecin généraliste que j’ai visité, suppliant de l’aide, a imputé ma mauvaise santé physique à la dépression et à l’anxiété, et vient de me prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques – un médecin m’a même diagnostiqué un TSPT.

Quand j’ai finalement obtenu une réponse, c’était par un nouveau médecin généraliste qui venait de passer de la clinique locale ME au cabinet de mon médecin. Elle était super et m’a référé à la clinique. Elle m’a beaucoup soutenu mais malheureusement, elle est partie peu de temps après.

J’étais encore mobile au début, mais ma santé a continué à se détériorer en raison d’un manque de traitement et de soutien, et du stress causé par la suppression de mes prestations de santé par le ministère du Travail et des Pensions.

À ce stade, j’avais été obligé de quitter mon emploi dans la finance après un an d’arrêt de travail, en raison de la nature accablante de ma maladie et de l’impact de la journée de travail sur mes symptômes.

J’avais lutté pour travailler à temps plein pendant de nombreuses années, mais je n’avais pas eu d’autre choix. Souvent, notre estime de soi est liée à nos carrières, donc devoir partir m’a laissé le sentiment d’être un échec, une perte et un fardeau financier.

Malheureusement, au lieu d’entendre mes plaidoyers, j’ai été évalué à 100 % apte au travail à un moment où je pouvais à peine fonctionner ou prendre soin de moi-même. J’avais besoin de ces prestations pour subvenir à mes besoins financiers, j’ai donc dû faire appel, ce qui a pris 18 mois.

Mon ancienne vie me manque tellement – mes amis me manquent, avoir un but me manque (Photo : Jo Moss)

C’était tellement stressant et épuisant – remplir des formulaires, devoir expliquer ma situation encore et encore – cela m’a brisé. Heureusement, la décision a finalement été annulée.

Je suis pratiquement alitée depuis huit ans maintenant. Malheureusement, les médecins suivants n’ont pas été aussi favorables; beaucoup viennent de me congédier.

Un médecin m’a dit : « Votre fatigue est causée par le fait de trop dormir ». Un autre médecin généraliste m’a dit : « Si vous ne sortez pas de ce lit bientôt, vous allez y mourir – le plus tôt possible ». J’ai sangloté pendant deux jours.

Ne savent-ils pas que je m’en sortirais si je le pouvais ? Je ne veux plus rien. Avant de tomber malade, j’avais une vie sociale très active et une carrière prometteuse. Mon ancienne vie me manque tellement – ​​mes amis me manquent, le fait d’avoir un but me manque.

J’ai la chance d’avoir une famille et des amis très solidaires. J’ai des soignants qui viennent m’aider deux fois par jour. C’est bizarre d’avoir des étrangers qui entrent chez toi, ça m’a pris beaucoup de temps pour m’adapter à ça. J’ai toujours été si têtu et indépendant que demander de l’aide est un défi pour moi.

Mais je ne peux pas rester debout ou m’asseoir assez longtemps pour me préparer à manger. Faire l’un ou l’autre pendant plus de cinq minutes provoque une faiblesse, des douleurs, des palpitations et des étourdissements.

Les objets du quotidien sont trop lourds pour que je puisse les soulever, comme les bouilloires, la vaisselle standard et les bocaux (j’en utilise en plastique). Je ne peux même pas ouvrir le réfrigérateur.

Je ne peux prendre une douche qu’une fois par semaine parce que c’est tellement épuisant et douloureux, même alors je dois le faire rapidement. La salle de bain a dû être convertie en pièce humide car je n’avais pas la force d’entrer et de sortir de la baignoire.

Mes cheveux étaient très longs; Je n’avais pas d’autre choix que de le couper car je n’arrivais pas à le laver et le sécher moi-même.

Quand il effleurait mes bras ou mon cou, il envoyait une sensation de tir dans mon corps – comme des milliers de petits poignards me poignardant. J’avais espéré pouvoir le couper plus court, mais je ne peux pas rester assis assez longtemps pour le couper ou le coiffer, alors je le rase une fois par mois à l’aide d’une paire de tondeuses.

Je pense que la plupart des gens qui pensent à MOI ont une mauvaise compréhension de ce que c’est que de vivre ; on s’attend souvent à ce que ceux d’entre nous qui souffrent de fatigue chronique dorment tout le temps.

Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Même si je suis épuisé, j’ai du mal à dormir ou même à me reposer à cause de la douleur, des spasmes musculaires, des vertiges et des palpitations. Je me sens constamment agité, dans un état d’agitation.

Je ne peux même pas me distraire en regardant la télévision ou en écoutant la radio car les sons et les lumières sont abrasifs.

Cela signifie que je suis seul pendant de longues périodes avec rien d’autre que mes pensées pour la compagnie. Même lorsque je gère les interactions sociales, cela draine toutes mes réserves d’énergie. Je paie pour chaque activité que je fais.

D’autres fois, les problèmes cognitifs causés par MOI – comme la confusion – signifient que j’ai du mal à communiquer.

C’est une maladie incroyablement solitaire. Je ne quitte mon lit que pour aller aux toilettes et quand je quitte la maison, c’est pour aller à l’hôpital. Je ne suis pas sorti depuis des mois.

MOI m’a tellement volé, mais la partie la plus frustrante de cette maladie débilitante est de ne pas être crue et de ne pas avoir de voix.

Ceux d’entre nous avec MOI ne sont pas seulement « manquants », nous sommes « oubliés ».

Vous pouvez en savoir plus sur l’histoire de Jo sur son blog, A Journey through the Fog. Pour en savoir plus sur ME et comment soutenir l’éducation et la recherche à ce sujet, visitez www.meaction.org.uk

