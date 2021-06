ME Stock: 14 choses que les investisseurs doivent savoir sur 23andMe après ses débuts au Nasdaq

23etMoi (NASDAQ :MOI) le stock est en mouvement vendredi après que la société a fait ses débuts publics sur le Bourse du Nasdaq hier.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur l’entreprise et son entrée en bourse.

Pour commencer, 23andMe n’a pas utilisé d’offre publique initiale (IPO) pour ses débuts. Au lieu de cela, la société combinée avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) VG Acquisition. Cette fusion SPAC a été clôturée mercredi, ce qui a vu les actions de ME commencer à être négociées publiquement jeudi. La fusion lui a permis de lever 592 millions de dollars de produits bruts, qu’elle prévoit d’utiliser pour développer ses activités de santé grand public et de thérapeutique. 23andMe conserve son équipe de direction actuelle, mais avec quelques changements mineurs. Cela inclut deux dirigeants de VG Acquisition qui rejoignent le conseil d’administration de la société. 23andMe est une société de recherche et de génétique grand public. Elle a été fondée en 2006 et a son siège à Sunnyvale, en Californie. L’objectif de la société est de mieux aider ses clients à comprendre leur propre information génétique. Ses travaux ont également abouti à plusieurs autorisations de rapports sur les risques génétiques pour la santé de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La société utilise ses recherches sur le génome humain pour développer des médicaments destinés à traiter diverses maladies. Cela inclut l’oncologie, les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Le négoce des actions ME commence fort aujourd’hui avec quelque 1,1 million d’actions échangées entre les mains. Cela approche de son volume quotidien moyen de transactions de 1,2 million d’actions.

L’action ME a baissé de 3,8% en début de séance vendredi après avoir grimpé en flèche jeudi.

23andMe n’est pas la seule entreprise à être entrée en bourse récemment que les investisseurs doivent connaître.

Plusieurs autres sociétés sont également devenues publiques récemment, ou prévoient de le faire, et nous avons tous les détails. Cela inclut les goûts de WalkMe (NASDAQ :WKME), Moteurs lucides à travers Capitale de Churchill (NYSE :CCIV), et beaucoup plus. Vous pouvez tout savoir à ce sujet en consultant les liens suivants !

