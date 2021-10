ME Stock: 6 choses à savoir sur 23andMe alors que les actions augmentent aujourd’hui

23etMoi (NASDAQ :MOI) l’action est en hausse vendredi alors que les investisseurs s’accumulent grâce à une récente interview sur CNBC.

Source : monde connecté / Shutterstock.com

Dans l’interview, Eric Jackson d’EMJ Capital a fait une mention positive à la société hier soir. Cela s’est traduit par une augmentation des actions après les heures de bureau, et a fait de la société l’un de nos plus grands mouvements boursiers avant la bourse ce matin.

En conséquence, l’action ME connaît aujourd’hui des échanges intenses. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 15 millions d’actions ont changé de mains. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 1,7 million d’actions.

À tout cela s’ajoute le statut de centime de l’action ME avec un prix toujours inférieur à 10 $ par action. Ce point d’entrée bas permet aux investisseurs de se lancer plus facilement car il ne nécessite pas un engagement aussi important que d’autres actions.

Cela dit, jetons un coup d’œil à ce que les commerçants doivent savoir sur 23andMe.

23andMe est une société de tests génétiques ADN. Il offre des services aux utilisateurs qui recherchent à la fois des données de santé et d’ascendance à partir de leur ADN. La société a été fondée en 2006 et a vendu plus de 12 millions de kits ADN depuis lors. Même ainsi, l’entreprise est encore nouvelle sur le marché public. Il a fait ses débuts sur le Nasdaq Exchange plus tôt cette année à la suite d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) VG Acquisition. La capitalisation boursière actuelle de 23andMe est de 3,862 milliards de dollars.

L’action ME était en hausse de 18,5% vendredi après-midi.

Il y a plus d’actualités boursières que les traders peuvent consulter ci-dessous !

InvestorPlace a toutes les dernières couvertures d’actions pour l’investisseur affamé. Parmi cela se trouve ce qui se passe avec LM Financement Amérique (NASDAQ :LMFA), Moteurs Xpeng (NYSE :XPEV), et Parvenu (NASDAQ :UPST) partage aujourd’hui. Vous pouvez obtenir ces détails à partir des liens suivants !

Plus d’actualités boursières du vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer