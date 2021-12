Meadow Walker rend hommage à Paul Walker à l’occasion du 8e anniversaire de sa mort

celui de Paul Walker fille célèbre son héritage.

Marcheur des prés s’est rendue sur Instagram le 30 novembre pour honorer son défunt père à l’occasion du huitième anniversaire de sa mort. « Je t’aime et tu me manques sans fin », a-t-elle écrit. « Aujourd’hui et tous les jours, je célèbre ta vie, ton amour. Et toi, mon meilleur ami. » À côté de la légende réconfortante, il y avait une photo de Meadow comme un bébé embrassé sur la joue par son père comme un sourire pour la caméra. En plus de rendre hommage à son père avec le post doux, le mannequin a encouragé ses followers à soutenir la Fondation Paul Walker lors de Giving Tuesday.

Meadow a également partagé un article honorant la star de Fast and Furious de l’Instagram officiel de Paul Walker à ses histoires. « Difficile de croire que cela fait 8 ans », disait la légende à côté d’une photo en noir et blanc de l’acteur. « Alors que nous nous souvenons de l’héritage de Paul ce #GivingTuesday, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour honorer sa mémoire en soutenant le @PaulWalkerFdn dans leurs efforts pour #DoGood pour le monde par le biais de la conservation des océans, de l’éducation et plus encore. Lien dans la bio. #TeamPW. «