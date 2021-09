Meadow Walker rend hommage au père Paul Walker pour son anniversaire avec un autre doux regard en arrière

Meadow Walker a marqué le 48e anniversaire de son père, le regretté acteur Paul Walker, dimanche. Le mannequin et actrice a partagé une jolie photo d’elle-même petite fille avec Walker, avec la légende “Joyeux anniversaire papa, je t’aime”. Meadow est le seul enfant de Walker et sa mère est Rebecca Soteros. Elle a vécu avec Soteros à Hawaï jusqu’à ce qu’elle déménage en Californie en 2011. Vin Diesel est le parrain de Meadow. Walker est décédé dans un accident de voiture en novembre 2013 avant de terminer les travaux sur Furious 7. Il avait 40 ans. Depuis sa mort, Meadow a poursuivi son héritage avec la Fondation Paul Walker.

Meadow est resté proche de Diesel et de sa famille et a partagé une jolie photo avec lui et sa fille Hania avant la première de F9. La légende disait simplement “famille” avec une émoticône en forme de cœur.

La photo a été filtrée pour donner un aspect granuleux en noir et blanc, et elle montrait Meadow avec des cheveux beaucoup plus longs que ses publications les plus récentes, indiquant qu’il s’agissait d’un retour en arrière. Pourtant, cela a rendu les fans heureux de la voir embrasser Diesel et Hania, qui l’auraient traitée comme une famille depuis la mort tragique de Walker. Le concept de “famille trouvée” est également au cœur de la série Fast and Furious et est souvent considéré comme une sorte de mème résumant les films. Dans ce cas, il était pleinement applicable.

La jeune femme de 22 ans s’est également fiancée au cours de l’été avec l’acteur Louis Thornton-Allan qui a confirmé qu’ils sortaient ensemble, Meadow a posté une vidéo d’elle portant une bague de fiançailles sur Instagram en août. Cependant, Meadow a foulé le tapis rouge F9 seule le 18 juin. Meadow a partagé une simple vidéo d’elle-même dans une piscine, riant alors qu’elle montrait la bague de fiançailles. Elle était à court de mots, affichant simplement quatre cœurs dans la légende du message. Thornton-Allan a également partagé la vidéo sur son histoire Instagram, ajoutant deux émojis cardiaques et une étoile. Il a posté d’autres photos du complexe du désert où les deux séjournent.

La nouvelle des fiançailles est arrivée exactement un mois après que Thornton-Allan a publié une photo des deux se regardant avec amour le 9 juillet. “Meilleur ami”, a-t-il écrit dans la légende, ajoutant un emoji coeur violet. Juste au cas où les fans penseraient qu’ils n’étaient que des amis, Meadow a appelé Thornton-Allan “mon amour” dans un commentaire, rapporte E! Nouvelles. Meadow a également publié une photo d’elle tenant le visage de Thornton-Allan sur son histoire Instagram le 12 juillet.