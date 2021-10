Meadow Walker se marie 2 mois après ses fiançailles

Meadow Walker, fille de feu l’acteur de Fast & Furious Paul Walker, et l’acteur Louis Thornton-Allan se sont mariés plus tôt ce mois-ci, environ deux mois après avoir annoncé leurs fiançailles. Walker a publié une vidéo en noir et blanc du mariage vendredi, tandis que Thornton-Allan a partagé encore plus de photos sur sa propre page Instagram. On ne sait pas combien de temps les deux sont sortis ensemble avant leurs fiançailles, mais Thornton-Allan a publié la première photo publique des deux ensemble le 9 juillet.

« Nous sommes mariés », a écrit Walker, 22 ans, en légende de la vidéo du mariage. Elle a également partagé une collection de photos avec ses amis, ajoutant une photo d’elle-même et de Thornton-Allan tenant le certificat de mariage. « Je t’aime », a légendé Thornton-Allan dans son propre message, qui comprenait plusieurs autres photos du mariage.

Bien que Walker et Thompson-Allan aient confirmé que les deux étaient mariés vendredi, le mariage a eu lieu plus tôt ce mois-ci. Leurs alliances étaient visibles dans un selfie que Walker a partagé le 11 octobre, avec la légende « meilleur ami ». La cérémonie a eu lieu en République dominicaine avec un petit groupe de famille et d’amis. Vin Diesel, qui est le parrain de Walker et a joué dans les films Fast & Furious avec son père, a accompagné Walker dans l’allée, a déclaré une source à E! Nouvelles. La co-star de Fast & Furious, Jordana Brewster, était également présente.

Dans une interview avec Vogue, Walker a déclaré que les plans du couple pour un grand mariage avaient été compromis par la pandémie de coronavirus. « La pandémie a eu un impact sur nos plans », a déclaré le mannequin au magazine. « La famille de Louis n’a pas pu y assister. Beaucoup d’amis proches que nous considérons comme la famille n’ont pas pu également y assister en raison de restrictions de voyage. »

La robe de mariée de Walker a été conçue sur mesure par le directeur créatif de Givenchy, Matthew Williams, un ami proche de Walker. Elle portait une autre robe personnalisée lorsque le couple a célébré son mariage à New York quelques jours après la cérémonie. « Je voulais quelque chose d’intemporel, de chic et d’élégant », a déclaré Walker à propos de sa robe de mariée. « La touche nette et moderne de Matthew en a fait la pièce parfaite. »

Walker et Thornton-Allan ont rendu public leur relation lorsqu’il a posté une photo des deux ensemble, se regardant avec amour, avec la légende « meilleur ami ». Walker a également posté une photo d’elle tenant son visage sur son histoire Instagram le 12 juillet. Le 9 août, Walker a posté une vidéo d’une retraite dans le désert, montrant sa bague de fiançailles en riant.

Depuis la mort de Paul Walker en novembre 2013 à l’âge de 40 ans, Walker a aidé à garder l’héritage de son père vivant avec la Fondation Paul Walker. Elle s’est également imposée comme mannequin et compte plus de 2,8 millions de followers sur Instagram. En juin, elle a foulé le tapis rouge lors de la première de F9, où elle a montré la nouvelle coiffure courte et noire qu’elle portait lors de son mariage.