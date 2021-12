Meadow Walker se souvient de son père Paul Walker dans un doux hommage à l’occasion du 8e anniversaire de sa mort

Huit ans après la mort de Paul Walker, sa fille Meadow Walker garde sa mémoire vivante. Mardi, le mannequin de 23 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour marquer le huitième anniversaire du décès tragique de son père, Meadow rendant hommage à son père en partageant une douce photo d’elle et de son père sur Instagram. La star de la franchise Fast and Furious est décédée le 30 novembre 2013, quelques semaines seulement après que Meadow a eu 15 ans, à 40 ans, à la suite d’un accident de voiture, aux côtés de son ami, le pilote Roger Rodas.

Parallèlement à l’adorable image de retour, Meadow a marqué l’occasion avec quelques mots doux, en écrivant: « Tu m’aimes et tu me manques sans fin. » En légende, elle a poursuivi: « Aujourd’hui et tous les jours, je célèbre ta vie, ton amour. Et toi, mon meilleur ami. » La star de Fast & Furious, Ludacris, a commenté la publication avec un emoji de prière, Jordana Brewster ajoutant un emoji de cœur. Meadow a ensuite partagé un deuxième article dans lequel elle a annoncé un partenariat entre la Fondation Paul Walker, Giving Tuesday et Toys for Tots.

« Pour honorer l’héritage de mon père, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour faire le bien. Aujourd’hui, les bénéfices de notre tasse PWF Yeti en édition limitée iront directement à [Toys for Tots] », a-t-elle annoncé. « Notre Fondation Famille joue un rôle crucial dans notre mission de [Do Good]. . Votre soutien nous permet de répandre la bonne volonté là où elle est le plus nécessaire, en transformant des vies et en prenant soin de notre planète dans le processus. De la construction d’écoles à la défense de la conservation des océans, en passant par notre bourse annuelle, apporter un changement positif est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous vous aimons et vous apprécions. »

Meadow était loin d’être la seule personne à rendre hommage à son père à l’occasion de l’anniversaire de son décès tragique. Brewster et Tyrese Gibson ont tous deux rendu hommage à leurs propres comptes, et l’ami proche de Walker et co-star de Fast and Furious, Vin Diesel, a également marqué le jour sombre. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’acteur a réfléchi à leur temps de tournage ensemble, écrivant en partie : « Cela fait huit ans aujourd’hui … et il ne se passe pas un jour sans que je ne reflète la fraternité que nous avons eu la chance d’avoir. »

Dans les années qui ont suivi la mort de Walker, Diesel a joué un rôle particulier dans la vie de Walker, les deux apparaissant souvent côte à côte dans des publications sur les réseaux sociaux. Diesel a peut-être assumé son rôle le plus important plus tôt cette année lorsqu’il a accompagné Walker dans l’allée lors de son mariage avec son mari, Louis Thornton-Allan. La cérémonie a eu lieu sur une plage en République dominicaine, avec la fille de 13 ans de Diesel, Hania Riley Sinclair, servant de demoiselle d’honneur de Meadow.