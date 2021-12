Meadows cesse de coopérer avec le panel du 6 janvier, un avocat cite le problème du « privilège de l’exécutif », rapport

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, ne coopérera plus avec le comité de la Chambre dirigé par les démocrates enquêtant sur l’émeute du 6 janvier, selon une lettre de son avocat.

L’avocat George J. Terwilliger II reconnaît dans la lettre, obtenue mardi par CNN, que son client a déjà remis une mine de documents pertinents à la demande du comité restreint et était prêt à témoigner volontairement jusqu’à un désaccord apparent sur ses protections en vertu du privilège exécutif.

« Nous avons accepté de fournir des milliers de pages de documents réactifs, et M. Meadows était disposé à comparaître volontairement, et non sous la contrainte de l’assignation à comparaître du comité restreint, pour une déposition afin de répondre à des questions sur des sujets non privilégiés », aurait indiqué la lettre. . « Maintenant, les actions du comité restreint ont rendu une telle apparence intenable.

« En bref, nous avons maintenant toutes les indications des informations qui nous ont été fournies vendredi dernier – sur lesquelles M. Meadows pourrait s’attendre à être interrogé – que le comité restreint n’a pas l’intention de respecter les limites concernant le privilège exécutif. »

La décision de Meadows de mettre fin à la coopération est due en partie aux révélations du week-end dernier selon lesquelles le comité avait émis « des assignations à comparaître de grande envergure pour obtenir des informations d’un fournisseur de communications tiers », indique également la lettre.

Cependant, Terwilliger a laissé ouverte la possibilité que son client réponde à des questions écrites.

Lien source