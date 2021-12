Meagan Good et DeVon Franklin rompent le silence sur le divorce

Dans l’annonce du divorce qui a choqué les fans, Meagan Good et le pasteur/producteur de films DeVon Franklin mettent fin à leur mariage de près d’une décennie. Le couple, qui s’est marié en 2012 et a fêté ses neuf ans de mariage en juin, a rompu le silence sur leur séparation qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Les deux ont partagé une déclaration commune à People Magazine et ont publié la même photo et la même légende sur leurs pages Instagram de leur séparation.

« Après beaucoup de prière et de réflexion, nous avons décidé d’aborder notre avenir séparément mais à jamais connectés », ont tous deux légendé une photo d’eux surplombant la nature, le dos tourné vers la caméra. « Nous célébrons près d’une décennie de mariage ensemble et un amour éternel. Il n’y a personne en faute, nous pensons que c’est le prochain meilleur chapitre de l’évolution de notre amour. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années qui ont changé notre vie. passés ensemble en tant que mari et femme. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Dieu pour le témoignage créé en nous et pour la bénédiction de nos vies les uns avec les autres. »

Les écrits ont été affichés sur les murs des médias sociaux, car aucun n’a été repéré ensemble depuis le début de l’été. Ces derniers temps, ils ont également cessé de se publier sur leurs pages Instagram respectives et l’actrice de Harlem a célébré la première de la nouvelle série Amazon Prime Video seule sur des tapis rouges. Franklin a montré son soutien en ligne, l’appelant le meilleur travail de Good et la louant comme l’une des meilleures actrices. Mais à part cela, ils sont restés silencieux à la radio ces derniers temps et Good n’a pas porté son alliance depuis des mois.

Le couple a expliqué comment leur foi les a conduits l’un à l’autre, tous deux faisant vœu de célibat tout en sortant ensemble. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Jumping the Broom, un film dans lequel Good a joué et Franklin a produit. Ils se sont fiancés en avril 2012 et se sont mariés deux mois plus tard dans une cave à LA. En 2015, ils ont publié un livre sur leur amour et leur voyage.

Good a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses choix de mode en tant que femme de pasteur. Franklin l’a cependant publiquement défendue, Good refusant de se conformer aux normes chrétiennes.

Dans une interview de novembre avec Pop Culture, lors de la promotion de Harlem, Good a parlé des similitudes entre elle et son personnage Camille et l’idée de ne pas s’installer tout en trouvant l’amour.

« Nous essayons tous de comprendre. Et je pense que parfois vous vous sentez mal parce que vous n’avez pas tout compris, mais la vérité est que personne ne le fait. Et je pense qu’il s’agit vraiment de se connaître soi-même. -vaut », a-t-elle dit. « Et si vous ne le savez pas, travaillez-y tous les jours et sachant que vous méritez le meilleur de Dieu et sachant que quiconque entre dans votre vie doit complimenter où Dieu vous emmène et vous n’avez pas à vous installer. Et je ne ‘ Je pense que c’est important à dire, parce que ce n’est pas assez dit et nous nous sentons souvent mal à l’aise parce que nous pensons que c’est juste nous et ce n’est pas le cas.