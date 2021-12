Meagan Good et son mari DeVon Franklin se séparent après 9 ans

Actrice de Think Like a Man Meagan Bon est de repenser son mariage.

Son mari, producteur de cinéma Devon Franklin, a demandé le divorce le lundi 20 décembre, après neuf ans de mariage. Il a cité des différences irréconciliables comme raison de la séparation, affirmant que le couple était séparé depuis le 21 août 2021, selon les documents obtenus par E! Des nouvelles.

« Après beaucoup de prières et de réflexions, nous avons décidé d’aborder notre avenir séparément mais connectés pour toujours », ont déclaré les stars dans une déclaration commune à E! Des nouvelles. « Nous célébrons près d’une décennie de mariage ensemble et un amour éternel. Il n’y a personne en faute, nous pensons que c’est le prochain meilleur chapitre de l’évolution de notre amour. »

« Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années qui ont changé notre vie en tant que mari et femme », a poursuivi le couple, qui n’a pas d’enfants.

Franklin – dont les projets incluent Masters of the Universe, Kingdom Business et Flamin ‘Hot – a demandé qu’aucune des parties ne reçoive une pension alimentaire pour époux. Il a ajouté que l’étendue complète de leur propriété séparée et communautaire est inconnue pour le moment.