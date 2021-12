Meagan Good et son mari divorcent après 9 ans de mariage

Meagan Good et son mari DeVon Franklin ont décidé d’arrêter. Selon PEOPLE, les deux se séparent après neuf ans de mariage. Le couple, qui s’est rencontré sur le tournage du film Jumping the Broom en 2011, s’est marié en juin 2012.

« Après beaucoup de prières et de réflexion, nous avons décidé d’aborder notre avenir séparément mais pour toujours connectés », ont déclaré Good et Franklin à PEOPLE. « Nous célébrons près d’une décennie de mariage ensemble et un amour éternel. Il n’y a personne en faute, nous pensons que c’est le prochain meilleur chapitre de l’évolution de notre amour », ont-ils ajouté, « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour la vie- années changeantes que nous avons passées ensemble en tant que mari et femme. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Dieu pour le témoignage créé en nous et pour la bénédiction de nos vies les uns avec les autres. «

Comme mentionné précédemment, Good et Franklin se sont mariés en juin 2012, un peu plus d’un mois après avoir annoncé leurs fiançailles. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Jumping the Broom, qui mettait également en vedette Paula Patton, Mike Epps et Angela Bassett. Franklin et Good ont souvent parlé de leur mariage et expliqué comment ils ont réussi à faire fonctionner les choses. En 2016, ils ont publié un livre ensemble, The Wait: A Powerful Practice for Finding the Love of Your Life and the Life You Love. Le livre montrait le couple s’ouvrant sur le début de leur relation et expliquait comment ils attendaient d’avoir des relations sexuelles jusqu’au mariage. À l’époque, les deux ont écrit qu’attendre jusqu’au mariage était l’une des raisons pour lesquelles leur mariage avait réussi.

Six mois avant leur séparation, le couple a célébré son neuvième anniversaire de mariage. Sur Instagram, Good a reconnu le jalon en publiant une vidéo qui présentait des moments spéciaux que les deux ont partagés. Elle a écrit à côté du clip: « À l’amour de ma vie, mon mari, partenaire de but, joyeux anniversaire !! Cela fait du #9 et de l’éternité vous partez! Vous êtes la meilleure décision que j’ai jamais prise (en plus d’aimer Jésus lol). Je t’aime avec tout ce qui est en moi. Dans cette vie et dans l’autre. » Franklin, qui est prédicateur et conférencier motivateur, a également célébré l’occasion sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur Instagram, à côté d’une photo du couple, « Je t’aime mon amour. Joyeux anniversaire #9. »