Meagan Good réfléchit aux « transitions » au milieu du divorce de DeVon Franklin

Se concentrer sur le bien.

Meagan Bonle mariage de Devon Franklin a peut-être pris fin, mais l’actrice de Think Like A Man choisit de se concentrer sur de nouveaux commencements.

Good est apparue dans l’épisode de mercredi de The Real et bien qu’elle n’ait pas abordé spécifiquement son divorce, la femme de 40 ans a évoqué les changements, à la fois personnels et professionnels, qui se sont produits l’année dernière.

« Cela a été incroyable, comme tant de transitions », a-t-elle déclaré. « Des projets pour lesquels j’ai prié, juste des transitions de santé, juste prendre un moment pour vraiment tout comprendre et me préparer, mon esprit, mon âme pour 40. »

« Cela a été un tourbillon avec la série et les films », a-t-elle ajouté, faisant référence à son rôle dans la série comique d’Amazon Prime Harlem. « C’est fou. C’est une bénédiction. »

Cracher avec son mari depuis neuf ans n’est pas le seul bouleversement majeur dans la vie de Good. Elle a également admis qu’elle avait arrêté de boire au printemps dernier.