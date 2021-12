Meagan Good veut une arme à feu pour se protéger après les invasions de domicile à Los Angeles

Lire du contenu vidéo

La vérité honnête de Dieu

Meagan Bon veut devenir propriétaire d’une arme à feu… et même si elle dit qu’elle n’a pas toujours ressenti cela, la récente augmentation des invasions de domicile à Los Angeles a changé d’avis.

Meagan a expliqué son changement d’avis dans une interview avec Charlamagne Tha Dieu dans son émission « Tha God’s Honest Truth »… disant qu’elle se sentirait plus à l’aise avec une arme à feu après avoir vu les invasions de domicile se multiplier à Hollywood.

L’actrice dit qu’elle pensait qu’elle n’avait pas besoin d’une arme à la maison parce qu’elle n’aurait pas le temps de saisir l’arme si une situation se présentait … mais maintenant elle dit qu’elle veut pouvoir au moins avoir l’option.

Alors que Meagan dit qu’elle ne veut pas tirer ou tuer des envahisseurs potentiels… elle dit qu’elle est prête à se défendre avec une arme à feu.

Les craintes de Meagan sont réelles.

TMZ a cassé l’histoire … Clarence Avantla femme de, Jackie, était abattu et tué à l’intérieur de la maison du couple à Beverly Hills mercredi matin après qu’au moins un suspect soit entré à l’intérieur lors d’un cambriolage avec invasion de domicile.

LAPD

Ces cas font partie d’une tendance alarmante… dans les jours qui précèdent Halloween, Dorit Kemsley avait 3 hommes (montré ci-dessus) tempête dans sa chambre menacer sa vie avant de s’enfuir avec des objets de valeur à six chiffres.

C’est la soirée qui se passe à l’extérieur des maisons… Terrence J a déclaré aux flics le mois dernier qu’il se garait dans son allée lorsqu’une autre voiture s’est arrêtée et que les hommes à l’intérieur lui ont ordonné de sortir de sa voiture, tirant des coups de feu et le poursuivant lorsqu’il a refusé leurs ordres et est parti.

En bout de ligne pour Meagan … elle embrasse le 2e amendement.