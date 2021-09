Perez Jr et Jayne sont des collaborateurs fréquents qui ont déjà créé la série courte Hulu Quarter Life Poetry en 2019 et quelques autres courts métrages. Comme il s’agira de leur projet le plus médiatisé à ce jour, il n’y a pas grand-chose à dire sur la façon dont ils informeront Mean Girls: The Musical, mais les nouvelles signifient très certainement que les choses commencent vraiment à se mettre en place pour le remake.