Meat Loaf lance une série de rencontres de réalité intitulée « Je ferais n’importe quoi pour l’amour … mais je ne le ferai pas »

Meat Loaf lance une série de rencontres de réalité basée sur sa chanson à succès, «I would Do Anything For Love».

Meat Loaf, de son vrai nom Michael Lee Aday, a conclu un partenariat avec Nobody’s Hero pour produire l’émission. La série de compétitions relationnelles sera produite par Meat Loaf, qui sera également la figure derrière la compétition.

L’émission mettra des couples en compétition dans des jeux physiques comiques conçus pour voir s’ils peuvent travailler ensemble. Le spectacle sera réglé sur une bande originale de succès classiques, interprétés en studio par les artistes originaux et de nouvelles stars. La série sera produite dans le cadre d’un accord avec ITV America.

« Dans chaque épisode, deux couples mettront leur relation en jeu pour le prix en argent de l’émission », rapporte Deadline. «Après deux séries de concours physiques absurdes et parfois effrayants, inspirés et accompagnés de ballades, le couple au sommet avancera jusqu’à la ‘Endgame’, où leur foi l’un en l’autre subira le défi ultime.

«Je ferais n’importe quoi pour l’amour» de Meat Loaf a captivé le public pendant près de 30 ans. Il a été écrit par Jim Steinman et a souvent invoqué la question de savoir ce que quelqu’un ne fera pas. La chanson était le premier single de l’album de Meat Loaf, Bat Out of Hell II: Back Into Hell, relançant la carrière du chanteur. À ce jour, la chanson est sa seule vedette aux États-Unis.

«Pour la plupart, nous voulons créer des émissions amusantes, intelligentes et intéressantes, mais deux sur trois ne sont pas mauvaises», déclarent les producteurs Potts et Nash. Meat Loaf a accepté, en disant: « Vous avez pris les mots directement de ma bouche. » Meat Loaf est représenté par Greene & Associates Talent Agency et l’avocat Mark Temple.

Au cours de l’année dernière, les jeux télévisés et la télé-réalité non scénarisée ont pris leur envol en tant que tournage de drames, de sitcoms et de films se sont arrêtés.

Il sera intéressant de voir où la série atterrit car il s’agit d’une émission fortement non scénarisée. On dirait aussi que cela pourrait être le spectacle de style « Fear Factor » pour les couples qui joue sur la célèbre réticence de Meat Loaf à s’engager à faire « cela ». Qu’est-ce que c’est? Les producteurs espèrent que vous regarderez pour le découvrir.

Si la série de télé-réalité réussit, elle pourrait relancer la carrière de Meat Loaf pour la troisième fois. Fleetwood Mac connaît une nouvelle série de succès parmi les nouveaux fans qui ont découvert leur musique via TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux. Alors, pourquoi une série de rencontres-réalité ne pourrait-elle pas ramener Meat Loaf dans l’air du temps?