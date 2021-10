Mec ou est ma voiture? AirTag responsable de la recherche d’une Subaru volée

Dans la dernière aventure AirTag aidant à résoudre un problème du monde réel, Scotty de Chicago a partagé l’histoire du vol de sa Subaru. Après que la police n’ait pas pu faire grand-chose, Scotty s’est souvenu qu’il avait caché un AirTag dans son véhicule. Voici comment tout s’est déroulé…

Scotty a partagé son histoire de voiture volée aujourd’hui sur reddit avec AirTag en tant que héros de l’accident. Scotty appelle l’expérience « l’un des jours les plus ridicules de ma vie ». Notamment, il a admis (à la fin) avoir laissé sa voiture déverrouillée avec les clés à l’intérieur, mais l’histoire est néanmoins assez étonnante.

J’ai fait tout ce qu’on devrait faire quand ta voiture est volée. J’ai appelé la police et j’ai déposé un rapport. Ils ont signalé le vol de la voiture mais ne semblaient pas optimistes. Ce qui est logique, je vis dans la banlieue de Chicago, où il y a des millions de voitures et où la police est occupée. Je commence une réclamation d’assurance et, très ennuyé, je m’assois en quelque sorte pour me vautrer dans la pitié et la frustration envers moi-même et la personne qui a volé ma dang voiture.

Je suis un oiseau de nuit. Je suis sorti pour monter dans ma voiture vers 3 heures du matin plus tôt cette semaine pour trouver ma voiture disparue. Je suis séparé mais toujours ami avec ma femme, et son jeune frère vit avec moi. C’est aussi un oiseau de nuit, alors j’ai pensé qu’il avait emmené la voiture chez McDonald’s ou quelque chose comme ça. Je lui ai envoyé un texto pour voir si c’était le cas, et il m’a dit que non, il ne l’avait pas fait.

Ensuite, Scotty s’est souvenu qu’il avait un AirTag caché dans sa Subaru !

Moins de 10 minutes plus tard, j’ai reçu une notification indiquant que ma voiture avait été retrouvée à Northlake, une banlieue de Chicago à environ une demi-heure de chez moi. Il était assis dans un parking Walmart. Évidemment, j’ai immédiatement rappelé le 911 et expliqué la situation. La police est allée vérifier le parking mais n’a pas pu trouver la voiture.

Je me suis alors souvenu, une fois la poussière retombée, que j’avais mis un AirTag de rechange dans le porte-lunettes de ma voiture. J’avais acheté un pack de 4 et j’ai pensé qu’il pourrait y avoir une chance que cela pourrait m’aider à trouver la voiture. Il y a aussi des millions d’iPhones à Chicagoland, alors j’ai pensé que les chances qu’il soit cinglé étaient décemment élevées.

Ensuite, Scotty a eu plus de pings…

Après environ une demi-heure, j’en ai eu marre d’attendre et j’ai juste décidé de rentrer chez moi, vaincu, et j’espère que l’assurance se passera bien. J’ai pensé que j’appellerais toujours l’enquêteur pour lui dire que je savais que la voiture était sur le parking et voir s’il allait récupérer les images de sécurité de Walmart. Peut-être que cela montrerait quelqu’un qu’ils connaissent. Qui savait.

Quand je suis arrivé au parking, j’ai roulé avec mon téléphone par la fenêtre jusqu’à ce que mon bluetooth se connecte au tracker. Je me suis garé et j’ai marché jusqu’à ce que je trouve le tracker en le faisant sonner. C’était sous une voiture garée, et je pouvais l’entendre, mais c’était pluvieux et dégoûtant et je ne voulais pas m’allonger dans la flaque sous la voiture pour l’obtenir. Alors je me suis assis et j’ai attendu, espérant que la voiture appartenait à un client qui partirait.

Voici quand les choses ont atteint leur paroxysme :

Je ne pouvais pas le croire. Je n’ai pas vu la plaque, mais ma voiture a cette couleur orange laide inhabituelle et je suis sûr à 90% que c’est la mienne. J’attends que la voiture disparaisse au coin de mon rétroviseur et me retourne. Je regarde ce type dans ma voiture conduire lentement et trouver un endroit discret pour se garer. Il recule pour que l’assiette soit cachée.

À ce stade, je suis déterminé à ne pas perdre ma voiture, l’ayant retrouvée par miracle. Je suis tenté de monter tout de suite et de le bloquer à sa place. Mais je ne veux pas me faire tirer dessus, et je ne veux pas endommager mes voitures s’il essaie de se frayer un chemin. Alors, un peu paniqué, j’appelle à nouveau la police. C’est la quatrième fois que j’appelle le 911 au cours des 3 dernières heures, et la policière de Northlake à qui je suis transférée connaît la situation.

Heureusement, en très peu de temps, 2 voitures de police arrivent. Je fais signe de la main et pointe frénétiquement ma voiture par la fenêtre jusqu’à ce qu’ils la voient, et ils s’arrêtent dessus.

Ils sortent de la voiture un enfant maigre et pâle, si maigre et abattu que je me suis vraiment senti un peu désolé pour lui. Je me sentais encore pire après avoir appris qu’il était sans-abri et, à en juger par l’attirail de drogue dure dans ma voiture, et toxicomane.

(À titre personnel, j’ai eu une vie facile, et d’après ce que les agents m’ont dit, ce gamin n’a pas. Pourtant, il est recherché sur plusieurs mandats et j’ai le choix entre porter des accusations de crime et de délit. Je suis très farouchement opposé à notre mode de justice pénale ici, j’ai donc décidé de porter les accusations les moins graves. Je ne sais pas si cela fera du bien, mais lors de l’audience, j’ai l’intention de demander une sorte de programme de déjudiciarisation du traitement de la toxicomanie et j’espère avoir une opportunité pour assurer à l’enfant que je lui pardonne et que je lui souhaite bonne chance. Cela ne fera probablement aucun bien, mais je pense qu’avoir une personne de plus pour lui dire à quel point il est horrible fera probablement pire.)

Ma voiture a été saccagée. Ça sentait la cigarette et l’herbe, et il y avait des mégots de cigarettes dans mon plancher. En moins de 7 heures ma voiture ressemblait maintenant à une voiture de collectionneur, je n’exagère pas. La police m’a fait fouiller moi-même tout ça pièce par pièce pour trouver ce qui m’appartenait et ce qui ne l’était pas. Il y a plusieurs sacs de téléphones, tablettes, montres volés et juste une tonne de déchets.

Je l’ai détaillé plus tard dans la journée. C’était juste trop dégoûtant d’être dedans avant ça.

Il y a de plus en plus de développements dans cette histoire. Trouver un porte-clés pour ce qui s’avère être une autre voiture volée qui est garée près de chez moi plus tard, après avoir été abandonnée par le voleur avant qu’il ne vole ma voiture. Et un détective m’interviewe et un technicien de scène de crime prend mon ADN pour m’exclure (j’ai déplacé la voiture hors du garage d’un voisin). Trouver un tas de trucs de voisins dans ma voiture et apprendre que de nombreuses autres voitures dans notre ruelle où nous nous garons ont été cambriolées. Et plus.

C’était juste une expérience folle.