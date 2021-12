Mec recharge des trucs de tous les jours comme s’il s’agissait d’armes de jeux vidéo

Que ce soit Call of Duty ou Battlefield, l’une des parties les plus discrètes d’un jeu de tir peut être simplement de regarder (et d’écouter les sons KAH-CHUNK) du joueur recharger diverses armes. Cette vidéo de Kommander Karl est une compilation d’exactement ce genre d’action, seulement c’est un homme qui recharge des grille-pain, des détecteurs de fumée et des lampes comme s’il s’agissait d’armes de jeux vidéo.

Je ne vais pas mentir, je fais ça tout le temps avec mon Dyson. Et la batterie de ma perceuse électrique. Et mon mixeur. Et… écoutez, cette vidéo n’a pas sorti cette idée de nulle part, d’accord. Il exécute simplement l’idée aussi parfaitement que possible.

La vidéo ci-dessus est une compilation, mais vous pouvez en voir beaucoup plus, comme des recharges pour une bouteille d’eau ou un casse-noisette, sur la chaîne TikTok de Kommander Karl.

PLUS DE CHOC & FIN

Les préservatifs Genshin Impact sont réels et les fans les veulent

Depuis que les développeurs de Genshin Impact ont légalement sanctionné la production commerciale de produits dérivés pour les fans, j’ai vu toutes sortes de produits Genshin inhabituels apparaître sur Internet. Je pensais avoir tout vu après le tapis de souris Zhongli titty. Je n’avais pas. J’ai failli éclater de rire lorsqu’un ami m’a lié à ces préservatifs Zhongli, officieusement conçus et produits par l’artiste fan Jiji. Quelle conception.

L’hilarant Halo Infinite Glitch transforme les phacochères en karts à pédales

Malgré ses attributs d’opéra spatial chauviniste, la franchise Halo se trouve souvent à cheval entre le sérieux et l’humour. Le dernier exemple de ce phénomène est un problème qui voit les jeeps Warthog omniprésentes de la série se réduire à des proportions comiques lors des matchs multijoueurs.

Le contrôleur GameCube ‘Dick And Balls’ est NSFW

Ludwig, anciennement de Twitch et maintenant de YouTube Gaming, a remporté un petit tournoi parmi nous il y a quelque temps, et comme son prix s’est vu offrir la chance de recevoir un contrôleur GameCube unique et fait à la main. Cela pouvait être tout ce qu’il voulait. Tout ce que son cœur désirait. Cela aurait pu être sur le thème de Parmi nous, pour commémorer sa victoire. Cela aurait pu être basé sur Smash. Il aurait pu être recouvert de la livrée F-Zero. Les possibilités étaient infinies.

Au lieu de cela, il ‘Dick and Balls’.