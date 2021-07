Ce n’est jamais une bonne idée d’allumer Floyd Mayweather. Et les mains même si vous allez être son rival sur le ring. mais pour le youtubeur Logan Paul, Il n’y a aucun défi qui lui fait peur et c’est pourquoi le prochain adversaire du boxeur américain n’a pas cillé au moment de consacrer un ‘hésitant’ à part entière et de laisser échapper un : “Mec, tu vas jeter dans le serviette au sixième tour”.

Le combat s’échauffe déjà avec toutes sortes de déclarations. Logan Paul est très confiant dans ses chances de victoire au point qu’il a osé prédire la fin du combat le 6 juin contre le boxeur de légende.

« J’ai essayé au cours des huit derniers mois de m’imaginer dans le futur et de ce que je ressentirai le moment venu et qu’il sera là. Encore une journée de travail pour moi », a commencé Logan Paul son discours devant les médias.

«J’attends depuis un moment qu’un homme en costume noir vienne me voir et me dise qu’il me paie 50 millions pour arrêter le combat parce qu’ils ne peuvent pas laisser Floyd perdre, mais cela ne s’est pas produit. Je ne me soucie même pas de l’argent. Tout ce que je veux c’est vaincre Floyd Mayweather“Il a continué.

Sur la façon dont il pense que le combat se terminera, Logan Paul est clair que ce ne sera pas aux points. “Mec, tu vas jeter l’éponge au sixième tour”, a prédit le youtubeur. “La question que tout le monde se posera est : ‘Où étiez-vous quand Logan Paul a battu Floyd Mayweather ?’ Vous vous souviendrez de ce moment. Vous ne voudrez pas le manquer. Porte-moi de l’attention “.