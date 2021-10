Méchants mythologiques : 7 méchants les plus populaires de la mythologie indienne

Au milieu de la saison des fêtes, nous vous présentons les méchants les plus populaires de la mythologie indienne.

Par Reya Mehrotra

Dire qu’un méchant est purement maléfique serait faux. Chaque méchant, même s’il commet des péchés horribles, a plusieurs nuances dans son caractère. La mythologie indienne a plusieurs exemples dans lesquels l’acte d’un personnage les a conduits à gagner le titre de méchant. Au milieu de la saison des fêtes, nous vous présentons les méchants les plus populaires de la mythologie indienne.

Kaikeyi

Née du roi Ashvapati de Kekeya, Kaikeyi a été élevée par sa nourrice bossue, Manthara alors que sa mère était exilée. Elle est connue pour être très féroce et était la deuxième épouse du roi Dasharatha et la mère de Bharat. Des trois épouses de Dashrath, Kaikeyi a joué le rôle le plus important dans le déroulement des événements du Ramayana, car c’est elle qui a poussé son mari à envoyer Ram en exil. Initialement, aimante envers Ram, elle a été empoisonnée par Manthara qui l’a exhortée à se battre pour le couronnement de son fils plutôt que celui de Ram.

Kansa

Kansa était le souverain tyran du royaume de Vrishni qui a accédé au pouvoir après avoir renversé son père, le roi Ugrasena et son frère Devaki, qui a engendré Balram et Krishna, connu pour être l’avatar du seigneur Vishnu. Après son mariage avec Vasudev, une voix céleste a prophétisé que le huitième enfant de Devaki tuerait Kansa, qui voulait tuer Devaki immédiatement. Cependant, Vasudev a promis de donner tous leurs enfants au Kansa. Kansa a emprisonné le couple et tué leurs enfants dès leur naissance. Lorsque Krishna le huitième enfant est né, ils l’ont secrètement escorté jusqu’à la maison de Yashoda et il a survécu et a finalement tué Kansa.

Shakuni

L’un des personnages les plus importants du Mahabharata, Shakuni était le roi du Gandhara et le frère de Gandhari, la mère des Kauravas. Il est dépeint comme intelligent et diabolique dans ses motivations et a conseillé à ses neveux de devenir puissants et de vaincre les Pandavas.

Il a finalement été tué par Sahadeva, le plus jeune Pandava. Il est connu pour avoir joué un rôle important dans le jeu de dés entre Yuddhishthira et Duryodhan, qui a conduit au déshabillage de Draupadi.

Hiranyakashyap

Le roi des daityas et un démon, Hiranyakashyap est né de Diti, fille de Daksha Prajapati et du sage Kashyapa. On dit que lui et son frère Hiranyaksha sont nés comme des démons en raison de l’union de leurs parents à la tombée de la nuit, connue pour être une période peu propice. Le nom « Hiranyakashyap » signifie vêtu d’or ou celui qui aime la richesse et le confort. Après que son frère ait été tué par l’avatar de Lord Vishnu, il a acquis des pouvoirs magiques en priant Lord Brahma, mais a ensuite été tué par Vishnu Avataar Narasimha. Il était également le père de Prahlada, qu’il a tenté de tuer, et le frère de Holika. Il voulait que tout le monde l’adore, y compris son fils. Cependant, son fils était un dévot du Seigneur Vishnu, c’est pourquoi il a décidé de le tuer. Cet épisode a donné naissance à la tradition Holika dehen dans l’hindouisme.

Mahishasura

Le démon buffle Mahishasura est connu pour être un démon trompeur qui a changé de forme pour poursuivre ses mauvaises voies. Il était le fils du buffle Mahisi et a été tué par la déesse Durga. Démon, il avait mené une guerre contre les dieux car les dieux et les démons étaient toujours en conflit. Brahma lui a donné la bénédiction qu’aucun homme, bête, démon ou dieu ne puisse le tuer. Son meurtre a donné à la déesse Durga le nom de « Mahishasuramardini » ou la Tueuse de Mahishasura. Le festival Navaratri fait l’éloge de la bataille entre Mahishasura et Durga.

Raavan

Raavan, le roi lankais et le principal antagoniste de l’épopée hindoue Ramayana et de ses adaptations, est connu pour avoir enlevé Sita et l’avoir retenue en otage dans l’Ashok Vatika. Dans l’épopée, il a été décrit comme le fils aîné du sage Vishrava et de la démone Kaikeshi et est l’époux de Mandodari et le père de Meghnaad, l’un de ses fils les plus puissants. Même s’il est décrit comme étant extrêmement bien informé, un érudit érudit et une personne religieuse, cet acte a conduit à sa chute et il a été tué par Lord Ram. Il était également connu comme un dévot de Shiva et connaissait bien les quatre Vedas et les six Shastras. Il a été béni avec plusieurs faveurs par Lord Shiva et Brahma.

Duryodhana

Le principal antagoniste du Mahabharata, Duryodhana était l’aîné des Kauravas, les cent fils de Dhritarashtra et de la reine Gandhari. En tant que premier-né, il était le prince héritier de Kuru et de sa capitale Hastinapur. Karna était son amie la plus proche. On se souvient de lui dans l’histoire pour avoir ordonné le déshabillage de Draupadi. Il lui avait demandé de s’asseoir sur sa cuisse gauche ce qu’elle avait refusé et l’avait insultée dans sa cour. Bien qu’il soit un guerrier courageux, son arrogance et sa cupidité l’ont conduit à sa chute.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.