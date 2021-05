Med Drama célèbre la polyamour comme “ amour ” et “ liberté ”, nous condamne pour “ crimes impérialistes ” ⋆ .

Quand il s’agit d’amour, de sexe et de justice sociale, tout se passe à New Amsterdam sur NBC.

Dans l’épisode de mardi «Radical», un patient nommé Niall arrive avec sa petite amie. Bientôt, deux autres personnes arrivent qui s’identifient comme son petit ami. Pendant que le Dr Floyd Reynolds (Jocko Sims) et le Dr Lauren Bloom (Janet Montgomery) traitent le patient, ils ont une conversation sur le «quad» polyamour. Lorsque Reynolds semble un peu mal à l’aise à ce sujet, Bloom lui dit: «Ne sois pas un tel carré.»

«Je n’ai aucun moyen de partager ma personne avec quelqu’un d’autre», lui dit-il plus tard. “Cela me semble juste mal, comme, moralement.” Encore une fois, Bloom rejette ses valeurs en disant: «Moralement? D’accord, toutes les relations ne doivent pas nécessairement ressembler à la vôtre et à celle d’Evie. »

Plus tard, ils sont obligés de faire venir la femme de Niall, Maggie – qui l’avait auparavant quitté «quand il est sorti bi» – parce qu’elle est la seule à pouvoir légalement consentir au traitement dont il a besoin. Après que Niall ait été traité avec succès, il dit à Reynolds qu’il aime toujours sa femme mais dit de ses autres partenaires sexuels: «Oh, mon Dieu, ils ne seront pas heureux.»

Reynolds: Eh bien, je pensais que le polyamour était une question de liberté. Laisser les gens être eux-mêmes. Niall: Vous savez, j’ai passé des années à me mettre des étiquettes: monogame, polyamoureuse, bisexuelle. Mais maintenant, je veux ces trois beaux êtres là-bas. Et je veux Maggie. Je ne peux pas m’excuser pour cela, mais je ne trouve pas non plus d’étiquette pour cela. Reynolds: Et vous sentez que vous avez besoin d’une étiquette pour expliquer ce que vous voulez? Niall: C’est terrifiant de demander quelque chose quand on ne peut pas lui donner un nom, mais voilà. Je suis un salaud gourmand. Je les veux tous. Je les aime tous. Je ne sais pas quoi leur dire. Reynolds: Je pense que vous leur dites cela.

Dans le même épisode, Bloom découvre que sa colocataire Leyla l’aime quand elle l’embrasse. Bloom part rapidement au travail. Alors que le baiser initial l’a prise par «surprise», Bloom le décrit plus tard dans la nuit comme se sentant «normal» et «réel» et elle embrasse Leyla en retour. Il s’agit d’un changement clair et soudain du comportement hétérosexuel passé de Bloom vers le lesbianisme, la bisexualité ou même la nouvelle pansexualité à la mode.

Mais célébrer des relations non traditionnelles et non monogames ne suffisait pas. Les nouveaux écrivains d’Amsterdam ressentaient encore le besoin d’incorporer une autre croisade pour la justice sociale pour le directeur médical, le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold).

Cette fois, Max essaie de sauver un patient amérindien de Lenape. Mais le professeur Jane Munsee refuse le traitement pour un caillot sanguin dangereux qui pourrait la tuer à moins que Max «ne puisse compenser 400 ans de crimes contre les Amérindiens». Elle insiste sur le fait que le nom même de l’hôpital, New Amsterdam, le nom néerlandais de leur colonie sur l’île de Manhattan, «célébrait la destruction de vies indigènes».

Max: Comment va son rétablissement? Infirmière: Ça irait beaucoup mieux si elle n’exigeait pas d’être renvoyée. Max: Euh, pourquoi exactement? Infirmière: Quelque chose sur les crimes impérialistes contre les Amérindiens. Max: Oh, ça. Professeur Munsee, je suis Max Goodwin, le directeur médical. Jane: Ravie de vous rencontrer. Veuillez signer ceci pour que je puisse y aller. Max: Eh bien, euh, le fait est que vous avez un caillot de sang assez important dans la jambe et que vous tenir debout, marcher ou bouger de quelque sorte que ce soit pourrait faire en sorte que ce caillot de sang se libère et se déplace vers vos poumons, et nous avons besoin de vous sur une goutte d’héparine maintenant et ici à New Amsterdam. Jane: Ces deux mots, docteur, sont exactement la raison pour laquelle je dois partir. Max: New Amsterdam? Jane: Tu sais ce que signifie New Amsterdam pour moi? La mort, les mensonges, l’effacement de mon peuple. Max: Je vois. Vous voulez dire quand les Hollandais ont colonisé Manhattan. Jane: Avant que cette terre ne soit New Amsterdam, c’était Lenapehoking… La maison du peuple Lenape, mes ancêtres. Nous étions ici bien avant les Néerlandais. Tant que le nom New Amsterdam est inscrit sur ce bâtiment, vous acceptez, même en célébrant la destruction de vies autochtones. Max: D’accord. Je t’entends. Vous ne voulez pas rester ici, mais en ce moment vous avez une bombe à retardement dans vos veines. Vous avez besoin de cette goutte d’héparine, ou vous pourriez mourir. Jane: Alors dites-vous quoi, si vous pensez pouvoir compenser 400 ans de crimes contre les Amérindiens, je resterai ici à New Amsterdam.

Premièrement, il essaie et échoue à renommer l’hôpital «Lenapehoking». Puis il incite à une protestation pour forcer le conseil d’administration à reconnaître les «crimes impérialistes» de la ville en nommant le lobby du peuple Lenape. Enfin, après avoir échoué à trouver des médecins amérindiens à l’hôpital, il a l’idée d’un programme d’observation et de bourses pour les étudiants amérindiens afin de les aider à se lancer en médecine.

Tout cela, combiné avec une autre intrigue parallèle avec le message que «être gros, c’est bien», a rendu cet épisode particulier de New Amsterdam tellement plus éveillé que d’habitude qu’il était au point de parodie.

Les conservateurs ripostent! Dites aux annonceurs de New Amsterdam ce que vous pensez d’eux sponsorisant un tel contenu incendiaire: AT&T, Colgate et Uber Eats.