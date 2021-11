Médaille d’honneur lundi : Army Pvt. David B. Barkeley

Armée Pvt. David B. Barkeley ne savait probablement pas que la Première Guerre mondiale prendrait fin deux jours seulement après s’être porté volontaire pour une mission perfide. Ce qu’il savait, c’est que son unité avait besoin d’une reconnaissance qu’il pouvait fournir, alors il n’a pas hésité. Il a perdu la vie au cours de cette mission, mais la bravoure dont il a fait preuve lui a valu la médaille d’honneur.

Barkeley est né le 31 mars 1899 à Laredo, au Texas, de ses parents Josef et Antonia. La famille a déménagé à San Antonio en 1904 après la naissance de sa sœur, Amelia.

Selon le site Web du cimetière de l’État du Texas, le père de Barkeley, qui avait déjà été soldat, a abandonné la famille lorsqu’il était jeune. Cela a forcé Barkeley à abandonner l’école à l’âge de 13 ans pour trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur.

La mère de Barkeley était la fille d’immigrants mexicains, donc pendant une grande partie de sa vie, il s’appelait Barkeley-Cantu – qui représentait le nom de famille de son père et le nom de jeune fille de sa mère. Mais il l’a changé en Barkeley lorsqu’il a rejoint la Garde nationale du Texas en 1917.

Les États-Unis avaient rejoint la Première Guerre mondiale et Barkeley voulait se battre sur le front. Cependant, il savait qu’il ne pourrait pas si l’armée était consciente de son héritage hispanique. À cette époque, la politique de l’armée reléguait les soldats non blancs à des bataillons de soutien non combattant. Ainsi, Barkeley a gardé son héritage silencieux. Il a même demandé à sa mère de ne pas utiliser son nom de famille dans les lettres de peur qu’ils ne le découvrent et ne le retirent d’un rôle de combat.

Barkeley a été placé dans la compagnie A de la 356th Infantry, 89th Division, et envoyé en Europe avec les forces expéditionnaires américaines en août 1918.

Le 9 novembre 1918, l’unité de Barkley était coincée le long des rives de la Meuse près de Pouilly, en France. De l’autre côté de la rivière, une armée allemande bien fortifiée les bombardait d’artillerie, ainsi que de tirs de mitrailleuses et de bombes provenant d’avions.

Pour percer les lignes, ils devaient connaître la position exacte de l’ennemi, la profondeur de la rivière et l’endroit où les troupes américaines pouvaient traverser le plus facilement. Pour ce faire, quelqu’un aurait besoin de traverser la rivière glaciale pour faire une reconnaissance.

Barkeley, qui était connu comme un bon nageur dans son enfance, s’est immédiatement porté volontaire, même si la mission était dangereuse et que les chances de survie étaient minces.

Lui et un autre soldat volontaire, le soldat de première classe Harold Johnson, se sont préparés du mieux qu’ils ont pu avant de grimper dans la rivière glacée. Malgré le froid et la menace des patrouilleurs ennemis et des tirs d’artillerie, le duo réussit à traverser la Meuse. Alors qu’ils étaient sur la rive opposée, ils ont glané ce qu’ils pouvaient sur la position de l’ennemi, puis sont retournés de l’autre côté de la rivière.

Johnson a terminé le trek mais de justesse. Il a dû être retiré de l’eau après avoir failli mourir de froid. Malheureusement, Barkeley n’a pas survécu. Avant qu’il ne puisse revenir du côté américain de la rivière, il a été pris de crampes et s’est noyé. Il avait 19 ans.

Deux jours plus tard, l’armistice entre en vigueur et la Première Guerre mondiale est terminée.

Les efforts des deux hommes furent vains, cependant. La famille de Barkeley a reçu un avis au début de février 1919 qu’il avait obtenu la médaille d’honneur. Il a été présenté à la mère de Barkeley lors d’une cérémonie à San Antonio le 17 février 1919. Johnson a également reçu le grand honneur pour ses efforts dans la traversée de la Meuse.

Barkeley a d’abord été enterré en France, mais ses restes ont été rendus aux États-Unis en 1921. Il est devenu la deuxième personne à mentir dans l’état à l’Alamo – le premier était le major-général de l’armée Frederick Funston, qui a remporté la médaille d’honneur au cours de la Insurrection philippine — avant d’être enterré au cimetière national de San Antonio.

L’état de Barkeley s’est assuré de se souvenir de lui et de son sacrifice. En 1921, une école primaire de San Antonio porte son nom. Vingt ans plus tard, alors que l’armée américaine commençait à se préparer à son entrée inévitable dans la Seconde Guerre mondiale, le camp Barkeley près de Wichita Falls, au Texas, a été nommé en son honneur.

