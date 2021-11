Médaille d’honneur lundi : le général de division de l’armée Charles Calvin Rogers

Des années 1950 aux années 1980, beaucoup de choses ont changé en Amérique et à l’étranger, et le général de division de l’armée Charles Calvin Rogers a servi pendant tout cela. En tant qu’homme noir, il a travaillé pour l’égalité des sexes et des races pendant son service. Mais il est peut-être plus connu pour son leadership lors d’une intense bataille au Vietnam, qui lui a valu la médaille d’honneur.

Rogers est né le 6 septembre 1929 et a grandi avec son frère et ses trois sœurs à l’extérieur de la ville minière de Claremont, en Virginie-Occidentale. Le père de Rogers était un mineur de charbon et un vétéran de la Première Guerre mondiale, ce qui pourrait être ce qui a nourri son désir de servir.

Rogers, qui a fréquenté l’école secondaire entièrement noire Dubois à l’époque de la ségrégation, a excellé en tant qu’étudiant. Il figurait régulièrement sur le tableau d’honneur, jouait le quart-arrière de l’équipe de football et fut élu président du corps étudiant. Il a obtenu son diplôme en 1947 et a fréquenté le West Virginia State College (aujourd’hui l’Université), où il a obtenu un diplôme en mathématiques. Rogers entra dans l’armée par le biais du ROTC après avoir obtenu son diplôme en juin 1951.

Ses premières années en tant que soldat ont été passées à servir dans des commandements d’artillerie pendant que le service était désagrégé. Rogers a gravi les échelons et a été envoyé au Collège de commandement et d’état-major de l’armée lorsqu’il était major. Après avoir obtenu son diplôme en 1964, il a été envoyé en Allemagne – son deuxième séjour dans le pays – pour former une unité d’artillerie. Après cela, il a obtenu son premier commandement de bataillon à Fort Lewis à Washington.

Rogers prend le commandement du 1er Bataillon, 5e Artillerie, 1re Division d’infanterie, et est envoyé au Vietnam en juillet 1967. Il passe les deux années suivantes sur le front.

Bataille à la frontière

Le 31 octobre 1968, alors-Lt. L’unité d’artillerie du colonel Rogers était positionnée à la base d’appui-feu Rita dans le sud du Vietnam. Il était proche de la frontière cambodgienne et de la piste Ho Chi Minh, une route d’approvisionnement que l’armée nord-vietnamienne utilisait pour transporter des fournitures et des troupes vers le sud du Vietnam.

Ce soir-là, Rogers a remarqué beaucoup d’activité de l’autre côté de la frontière, mais les règles d’engagement stipulaient qu’il ne pouvait pas tirer sur le Cambodge, alors il a attendu. La NVA n’a pas suivi de telles règles, cependant. Vers 3h30 du matin le 1er novembre, ils ont bombardé le FSB Rita avec des mortiers lourds, des roquettes et des tirs de grenades propulsées par fusée. Assez rapidement, leurs soldats ont percé le périmètre défensif de la base. Enfin, le bataillon de Rogers pouvait attaquer et il s’assurait d’être au premier plan de l’action.

Tenir la ligne

Rogers a couru à travers une pluie d’obus explosifs pour rallier ses hommes d’équipage hébétés à tirer leurs obusiers sur l’ennemi beaucoup plus gros. Bien qu’il ait été touché par un obus explosif, il a mené certains de ces hommes dans une bataille au sol contre des soldats ennemis qui avaient percé la position de l’obusier. Rogers a de nouveau été blessé au cours de cette incursion, mais il a continué à se battre, tuant plusieurs soldats ennemis et repoussant les autres.

Rogers a refusé les soins médicaux et a plutôt travaillé pour remettre en place le périmètre défensif.

Lorsque davantage de troupes ennemies ont traversé une section différente de la ligne défensive, Rogers a également dirigé ce tir d’artillerie et a mené une autre contre-attaque réussie contre les forces en charge, encourageant ses hommes tout au long de l’effort difficile.

À l’aube, l’ennemi a tenté de déborder la base une troisième fois, alors Rogers a continué à diriger le tir de son unité. Il a même rejoint un équipage d’obusiers en difficulté après que plusieurs hommes ont été touchés par le feu ennemi et que le canon a été rendu inutilisable. Rogers a aidé l’équipage à remettre en marche l’énorme canon, mais ce faisant, il a été touché une troisième fois. Il ne pouvait plus aider physiquement ses hommes, mais il continuait à les diriger et à les encourager.

La valeur de Rogers a aidé à repousser l’ennemi ce jour-là, qui s’est finalement retiré pour de bon. Douze soldats américains sont morts et des dizaines d’autres ont été blessés ; cependant, les archives de l’armée montrent que les pertes du côté de l’ennemi étaient beaucoup plus élevées.

Le plus grand honneur

Les blessures de Rogers ont finalement été soignées et il est retourné aux États-Unis en août 1969. Le 14 mai 1970, il a reçu la médaille d’honneur des mains du président Richard M. Nixon lors d’une cérémonie à la Maison Blanche.

Rogers a poursuivi sa carrière dans l’armée. Il a fréquenté l’Army War College de Carlisle, en Pennsylvanie, et a obtenu son diplôme en 1971. Il a également obtenu une maîtrise en orientation professionnelle et pédagogique de l’université voisine de Shippensburg.

Rogers a ensuite commandé plus d’unités et accepté des missions de leadership de haut niveau, dont la dernière en Allemagne. Après 32 ans de service, Rogers a pris sa retraite en 1984 en tant que major général. À ce jour, il est le plus haut récipiendaire de la Black Medal of Honor.

Lorsqu’il se retira dans la vie civile, Rogers fut ordonné ministre baptiste. Il a continué à vivre en Allemagne et à servir les troupes à ce titre.

Rogers est décédé le 21 septembre 1990 d’un cancer de la prostate à l’âge de 61 ans. Il vivait encore en Allemagne à l’époque, mais il a été enterré au cimetière national d’Arlington. Il laisse dans le deuil son épouse Margaret et leurs trois filles : Jackie, Linda et Barbara.

On se souvient de Rogers non seulement comme d’un récipiendaire de la médaille d’honneur, mais aussi pour avoir défendu l’égalité des sexes et des races au cours de son long mandat dans l’armée. Son pays d’origine ne l’a pas oublié non plus. Avant sa mort, Rogers a été intronisé au ROTC Hall of Fame de la West Virginia State University. Un pont à Cotton Hill, en Virginie-Occidentale, a été nommé pont Charles C. Rogers en 1999; 14 ans plus tard, son nom a été reclassé en Army Major General. Charles C. Rogers Memorial Bridge.

