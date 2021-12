Médaille d’honneur lundi : Marine Corps Major Henry Elrod

Pearl Harbor n’était pas la seule base militaire américaine attaquée par les Japonais le 7 décembre 1941. Les militaires américains sur la minuscule île de Wake, une base stratégique située à environ 2 300 milles plus à l’ouest d’Oahu, se sont également défendus contre les envahisseurs ennemis. Le major du Corps des Marines Henry T. Elrod y a combattu vaillamment dans les airs et sur terre pendant plus de deux semaines. Bien qu’il n’ait pas survécu à la bataille, sa bravoure lui a valu la médaille d’honneur.

Elrod est né le 27 septembre 1905 à Rebecca, en Géorgie, de parents Robert et Margaret. La famille a déménagé à Thomasville, en Géorgie, en 1911, où Elrod a grandi avec sa sœur cadette, Kate.

Selon le Thomasville Times Enterprise, Elrod a joué au football et au baseball pour Thomasville High School avant de fréquenter l’Université de Géorgie, où il a joué au football pendant un an. Il a ensuite été transféré à Yale avant de rejoindre le Corps des Marines en 1927. Elrod a reçu sa commission d’officier quatre ans plus tard.

En mai 1933, Elrod épousa Elizabeth Jackson. Elle était la nièce du contre-amiral de la Marine RH Jackson et est devenue capitaine au sein de la réserve féminine du Corps des Marines des États-Unis.

En février 1935, Elrod avait gagné ses ailes en tant qu’aviateur. Il a servi à Quantico, en Virginie, avant d’être transféré à San Diego en 1938. En janvier 1941, il a été envoyé à Hawaï pour être l’officier exécutif du Marine Fighting Squadron 211.

Le 4 décembre 1941, Elrod et 11 autres pilotes de son escadron ont piloté des F4F-3 Wildcat vers Wake Island. Trois jours plus tard – techniquement le 8 décembre 1941, parce que Wake est de l’autre côté de la ligne de date internationale – les Japonais ont attaqué. Juste comme ça, les États-Unis avaient été plongés dans la Seconde Guerre mondiale, et Elrod était au cœur de celle-ci. Mais comme l’attaque simultanée de Pearl Harbor a duré des heures, l’attaque de Wake a duré 15 jours.

Au début du bombardement, huit des 12 Wildcats du MFS 211 ont été détruits. Même si les défenses côtières de l’île étaient encore intactes, cela signifiait qu’il ne restait que quatre avions de combat pour repousser un nombre massif de forces ennemies.

Pendant plusieurs jours, le capitaine du Corps des Marines Elrod a utilisé l’un de ces avions pour empêcher plusieurs avions japonais d’atterrir sur l’île. Il a également abattu à lui seul deux chasseurs ennemis dans un vol de 22. Après cela, il a bombardé et mitraillé le destroyer japonais Kisaragi tant de fois qu’il a coulé. Cet exploit a fait d’Elrod le premier pilote américain à couler un navire de guerre depuis un avion de chasse.

Finalement, l’avion d’Elrod a subi suffisamment de dommages pour qu’il ne puisse plus voler, et les Wildcats restants n’étaient plus en vol non plus. Dans un ultime effort pour sauver l’île, Elrod a aidé à organiser les troupes restantes sur le terrain – dont beaucoup étaient des civils – en unités de défense de la plage pour repousser les vagues de troupes japonaises essayant de débarquer. Plusieurs fois au cours de cette nuit, Elrod a fourni des tirs de couverture pour les porteurs de munitions non armés qui réapprovisionnaient un emplacement de canon.

Peu avant l’aube du 23 décembre, un marin japonais qui s’était caché parmi les blessés sur la plage a tiré sur Elrod alors qu’il tirait à couvert. Il est mort sur le coup.

Wake tomba aux mains de l’ennemi plus tard dans la journée. Les Japonais n’ont rendu l’île aux troupes américaines qu’à la fin de la guerre.

Malgré les pertes américaines massives enregistrées à Wake, la détermination d’Elrod dans les airs et en tant que leader au sol faisait partie intégrante du combat. Le 8 novembre 1946, le général du Corps des Marines AA Vandegrift a remis la Médaille d’honneur à la veuve d’Elrod lors d’une cérémonie à Washington, DC

Elrod a d’abord été enterré à Wake, mais il a été réinhumé au cimetière national d’Arlington en 1947.

Sa médaille d’honneur est conservée au National Museum of the US Marine Corps à Quantico, tout comme les reliques de l’avion qu’il a piloté pendant la bataille de Wake. Selon le Georgia Aviation Hall of Fame dans lequel Elrod a été intronisé en 1995, le capot de l’avion qu’il a piloté le jour où il a coulé le Kisaragi se trouve dans la Smithsonian Institution.

L’héroïsme d’Elrod n’a pas été oublié dans le Corps des Marines. En 1985, une frégate lance-missiles fut commandée et nommée USS Elrod en son honneur. Une rue porte également son nom à Quantico.

Cet article fait partie d’une série hebdomadaire intitulée « Medal of Honor Monday », dans laquelle nous soulignons l’un des plus de 3 500 récipiendaires de la médaille d’honneur qui ont remporté la plus haute médaille de l’armée américaine pour la bravoure.

