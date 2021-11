Médaille d’honneur lundi : Marine Lt. Col. Harold Bauer

Le lieutenant-colonel du Corps des Marines Harold W. Bauer était un pilote d’élite dont les actions pendant la Seconde Guerre mondiale ont contribué à remporter l’une des plus grandes batailles du Pacifique. Alors qu’il a fini par s’écraser avec son avion, son leadership et sa bravoure au cours des mois précédents lui ont valu la médaille d’honneur.

Bauer est né le 20 novembre 1908 à Woodruff, au Kansas, mais ses parents l’ont finalement déménagé, ses deux frères et ses deux sœurs, à Alma, dans le Nebraska, où ils ont grandi. Après le lycée, Bauer a fréquenté l’Académie navale, où il a excellé sur le plan académique et sportif ; il a joué au football, au basket-ball et à la crosse.

Bauer a obtenu son diplôme en juin 1930 et a été commissionné dans le Corps des Marines. Ses premières années de service ont été passées avec quelques unités différentes, y compris un passage à l’Académie navale. C’est alors qu’il rencontre Harriette Hemman, qu’il épouse en décembre 1932.

Bauer est finalement allé à l’école de pilotage et a été nommé aviateur naval en février 1936. Il a servi dans quelques escadrons d’aviation du Corps des Marines jusqu’en juillet 1941 avant d’être nommé commandant en second du Fighter Squadron 221. Le lendemain des attaques de Pearl Harbor qui ont lancé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, l’unité a été transportée à Hawaï pour se préparer à la guerre dans le Pacifique.

En mars 1942, Bauer était le commandant d’escadron du Marine Fighter Squadron 212, qui fut envoyé sur l’île d’Efate dans la chaîne insulaire des Nouvelles Hébrides (maintenant connue sous le nom de Vanuatu). C’est là que Bauer a gagné le surnom d’entraîneur, qui découlait de son « style de leadership inspirant, de sa philosophie de combat aérien agressive et du fait qu’il avait 10 ans de plus que les autres pilotes de l’escadron », selon une édition 2008 de Fortitudine, un historique du Corps des Marines. bulletin.

En août 1942, les États-Unis s’emparèrent d’un aérodrome japonais nouvellement construit à Guadalcanal, une île aux objectifs stratégiques vitaux pour les deux parties. Les Japonais n’étaient pas disposés à l’abandonner facilement, cependant, une campagne de plusieurs mois pour le récupérer a commencé. Les États-Unis devaient défendre l’aérodrome, appelé Henderson Field, contre un ennemi qui les surpassait en nombre deux contre un.

Bauer s’est porté volontaire pour être l’un des pilotes à le faire. Pendant les mois où l’île a été contestée, il a donné l’exemple, en partant dans des missions dangereuses et en surveillant les membres de son escadron qui étaient chargés de défendre Henderson Field. Les actions de Bauer de fin septembre à mi-octobre ont cimenté sa place dans l’histoire.

Le 28 septembre 1942, Bauer abattit un bombardier japonais au cours d’une bataille. Le 3 octobre, il a abattu quatre avions de chasse ennemis et en a laissé un cinquième gravement endommagé. Son plus grand exploit, cependant, est survenu le 16 octobre. Ce jour-là, Bauer a mené une sortie de 26 avions sur 600 milles pour renforcer la campagne aérienne à Guadalcanal, qui était en difficulté en raison de semaines de combats. Alors qu’il survolait la terre ferme, Bauer remarqua plusieurs avions ennemis attaquant l’USS McFarland, qui livrait du carburant et des munitions à l’île. Sans hésiter, Bauer s’en est pris à tout l’escadron. Il a été crédité d’avoir détruit quatre avions ennemis avant d’être contraint d’atterrir en raison d’un manque de carburant.

Bauer a remporté la médaille d’honneur pour ces actions courageuses, mais sa mission n’était pas encore terminée. En fait, une semaine après être venu en aide à McFarland, il a été nommé commandant des forces de défense aérienne de Guadalcanal, selon Fortitudine.

Le 14 novembre 1942, le Japon fit un dernier effort majeur pour reprendre Guadalcanal. Pendant le combat, Bauer et deux autres pilotes ont attaqué un navire de transport japonais qui approchait. Bauer a abattu au moins un avion ennemi, mais il a également été touché et a dû abandonner son avion dans l’eau.

Les collègues pilotes de Bauer l’ont vu flotter dans la mer mais n’ont pas pu l’atteindre, ils ont donc dû retourner sur l’île pour prendre un avion de recherche et de sauvetage. Selon Fortitudine, les hommes ont dû abandonner leur effort de sauvetage après la tombée de la nuit. Ils sont retournés dans les eaux où ils avaient vu Bauer pour la dernière fois le lendemain, mais il était introuvable. Bauer n’a jamais été revu.

Bauer a d’abord été porté disparu, mais à la fin de la guerre, il a été déclaré tué au combat. Son nom est inscrit sur le mur des disparus du cimetière et mémorial américain de Manille aux Philippines.

Au cours de ses mois de défense de Henderson Field, Bauer a été crédité d’avoir abattu 11 avions japonais.

Le 11 mai 1946, la Médaille d’honneur a été remise à la veuve de Bauer et à leur fils, Bill, par le major-général Field Harris au Camp Miramar, en Californie. La médaille a finalement été donnée au National Museum of the US Marine Corps à Quantico, en Virginie.

Bauer continue d’être rappelé dans toute la force. Un aérodrome au Vanuatu dont il a supervisé la construction avant ses missions à Guadalcanal a été nommé Bauerfield en son honneur. Le destroyer d’escorte USS Bauer, qui a opéré de 1957 à 1973, a également honoré son nom. En 2008, Bauer a été intronisé au Temple d’honneur de l’aviation navale à Pensacola, en Floride.

Cet article fait partie d’une série hebdomadaire intitulée « Medal of Honor Monday », dans laquelle nous soulignons l’un des plus de 3 500 récipiendaires de la médaille d’honneur qui ont remporté la plus haute médaille de l’armée américaine pour la bravoure.

