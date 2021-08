médailles et résultats en direct. Mexique, Colombie et plus

Il reste encore beaucoup de compétition alors que les Jeux olympiques se dirigent vers leur dernier week-end. Mais une tempête, de la chaleur et une augmentation des cas de coronavirus se profilent au cours de la prochaine fermeture de Tokyo 2020.

Le rallye du covid-19 se poursuit: Tokyo a signalé 5 042 cas jeudi, un nouveau record sur une seule journée pour la capitale japonaise. Les médecins et les experts en santé publique craignent de plus en plus que les Jeux olympiques contribuent à l’augmentation des infections, bien que les dirigeants japonais ne soient pas d’accord.

« Le flux de personnes dans le centre de Tokyo n’a pas augmenté par rapport à la période précédant l’ouverture des Jeux Olympiques. Je ne pense pas que les Jeux olympiques aient provoqué une augmentation des infections », a déclaré vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga lors d’une conférence de presse.

Bien que les Jeux olympiques se terminent dimanche, les experts pourraient ne pas être en mesure d’analyser l’effet des Jeux sur les cas de COVID-19 pendant au moins deux semaines en raison de la période d’incubation du virus.

Des entraîneurs biélorusses contraints de quitter les Jeux : le Comité international olympique a révoqué l’accréditation de deux entraîneurs biélorusses qui auraient tenté de forcer la sprinteuse Kristina Timanovskaya à retourner dans son pays contre son gré.

L’instance olympique a déclaré avoir décidé de retirer les deux entraîneurs pour sauvegarder “le bien-être des athlètes du CNO (Comité national olympique) de Biélorussie qui sont toujours à Tokyo et à titre provisoire”.

La recherche d’Hasan se poursuit : Sifan Hassan, des Pays-Bas, sera à la recherche de sa deuxième médaille d’or dans la finale du 1500 mètres féminin ce soir. Elle a déjà remporté le 5 000 mètres et est prête à participer au 10 000 mètres demain. Aucune femme n’a jamais remporté les trois courses en une seule olympiade

Or en soccer retardé : Équipe Canada et la Suède disputeront la finale de soccer féminin à Yokohama, près de Tokyo, ce soir. El partido se retrasó de su hora de inicio a las 11 am (hora local) debido al calor sofocante y la humedad, que ha afectado a muchos de los atletas que compiten al aire libre, y podría plantear preocupaciones para los maratones masculinos y femeninos de cette fin de semaine.

Les courses se déroulent dans la ville de Sapporo, au nord du Japon, où les températures sont souvent plus fraîches qu’à Tokyo. Malgré un départ tôt le matin, les températures de samedi pour le marathon féminin se situeront probablement entre 26 et 28 degrés Celsius. Dimanche sera un peu plus frais, quand les hommes courront, avec une prévision d’environ 24 degrés Celsius. Les valeurs d’humidité relative des deux jours devraient se situer entre 70 % et 80 %, ce qui rend l’extérieur encore plus chaud.

Une dépression tropicale en direction de Tokyo pourrait apporter un répit bien nécessaire de la chaleur, mais elle menace également la pluie lors de la cérémonie de clôture de dimanche. Cependant, la prévision de la tempête est encore incertaine.

Le tableau des médailles : la Chine est en tête avec 34 médailles d’or, suivie des États-Unis avec 30 et du Japon avec 22. Les Américains sont en tête du classement général des médailles avec 92. La Chine se classe deuxième avec 74 et le Comité olympique russe (ROC) troisième. , a 58.

Ce qui est en jeu:

Athlétisme : C’est une avant-dernière soirée de compétition pleine d’action au stade olympique de Tokyo. Les épreuves pour les médailles débuteront à 20 h 50, heure de Tokyo, avec le lancer du javelot féminin, suivi de trois courses : la finale du 5000 mètres masculin, puis la finale du 400 mètres féminin et la finale du 1500 mètres. La soirée se termine par les finales masculines et féminines du relais 4×100 mètres.

Basket : Les États-Unis affrontent la Serbie et le Japon affronte la France en demi-finale féminine.

Boxe : Julio la Cruz de Cuba se bat pour une deuxième médaille d’or olympique consécutive contre Gadzhimagomedov du ROC. La Cruz, qui a remporté l’or des poids mi-lourds à Rio 2016, est passé aux poids lourds cette fois.