Médailles pour tous les olympiens espagnols

26/03/2021 à 19:41 CET

Le dernier jour de compétition dans le Régate internationale de Lanzarote a confirmé ce vendredi le bon travail des Olympiens espagnols face aux Jeux de Tokyo.

Ils ont certifié la victoire dans la classe 49er et Nacra 17, et a pris d’assaut la «course aux médailles»; la troisième position du podium dans la catégorie féminine de la classe 49erFX.

Diego Botín et Iago López ont atteint le dernier jour être des gagnants virtuels de la classe 49er, une condition qu’ils ont certifiée au premier tour de la journée car ils sont troisièmes.

Dans la «médaille & rdquor; course les Espagnols se sont détendus pour profiter de la victoire, franchir la ligne d’arrivée en huitième position.

Les Danois Jonas Warrer et Jakob Precht ont défendu la deuxième place sur le podium et la médaille de bronze est revenue aux Irlandais Robert Dickson et Sean Waddilove, obtenant une deuxième place dans la «course aux médailles»; et conquérir la place olympique qui était en jeu dans le sud de Lanzarote.

Dans la classe Nacra 17, la pause subie au premier tour de la journée n’a pas empêché Tara Pacheco et Florián Trittel Ils remportent la victoire de l’épreuve, grâce à la grande régularité affichée tout au long de la semaine.

La «course aux médailles»; Cette classe n’a pas pu être célébrée en raison du vent intense qui soufflait sur le parcours.

Le podium a été complété avec la deuxième place pour les Allemands Paul Kohlhoff et Alica Stuhlemmer, et la troisième position des Français Quen Delapierra et Manon Audinet.

Les philanthropes Sinem Kurtbay et Janne Jarvinen ont atteint la place olympique dans le jeu de la classe Nacra 17.

Grand retour que les Espagnols ont joué Tamara Echegoyen et Paula Barceló dans la classe 49erFX, terminant la compétition en remportant la médaille de bronze.

L’assaut sur le podium a été possible grâce à la cinquième place obtenue lors de la première régate de la journée et la victoire remportée dans la «course aux médailles», dont le double score leur a permis de vaincre l’équipe danoise.

Les gagnants ont été les Brésiliens Matine Grael et Kahena Kunze, et la deuxième place est revenue aux Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz. Les Belges Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, après avoir terminé à la septième position du classement, conquièrent la place olympique dans la classe.

La régate internationale de Lanzarotee a été joué depuis dimanche dernier et c’est la dernière épreuve de qualification pour les pays d’Europe et d’Afrique à participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Plus d’une centaine de bateaux ont concouru dans un parcours de régate aménagé dans la baie de Yaiza, un rendez-vous qui vise à devenir un habitué de la préparation olympique.