Medi Assist Healthcare dépose des papiers d’introduction en bourse avec SEBI; émission publique entièrement une offre de vente

L’émission publique sera entièrement une offre de vente d’un maximum de 2,8 crores d’actions de Medi Assist par les promoteurs et les actionnaires existants.

Medi Assist Healthcare Services a déposé un projet de prospectus Red Herring auprès de l’organisme de réglementation des marchés financiers, Securities and Exchange Board of India (Sebi), pour lancer une introduction en bourse (offre publique initiale. L’émission publique sera entièrement une offre de vente d’un maximum de 2,8 crores d’actions de Medi Assist par les promoteurs et les actionnaires existants. Les personnes qui vendent des actions dans le cadre de l’offre de vente comprennent le Dr Vikram Jit Singh Chhatwal, Medimatter Health Management, Bessemer India Capital Holdings II Ltd, Bessemer Health Capital LLC et Investcorp Private Equity Fund I.

Pour l’exercice financier 2020, Medi Assist Healthcare, basé à Bengaluru, a géré 7829,5 crore de roupies de primes d’assurance maladie. Medi Assist est une société de technologie de la santé et d’insurtech qui se concentre sur l’administration des prestations de santé auprès des employeurs, des détaillants et des régimes de santé publique. Axis Capital, Edelweiss Financial Services, IIFL Securities et SBI Capital Markets ont été désignés comme banquiers d’affaires pour conseiller la société dans le cadre de l’introduction en bourse. Link Intime India Private Ltd est le registraire du dossier Medi Assist Healthcare.

La société ne compte aucune société cotée en Inde exerçant une activité similaire à celle de Medi Assist et de sa filiale. Dans le cadre du TPA (administrateur tiers), Medi Assist a pour principaux clients des compagnies d’assurance, il sert également d’intermédiaire entre les compagnies d’assurance générale et maladie et les assurés (dans le cadre de polices d’assurance maladie publique de détail, d’entreprise et d’assurance), les compagnies d’assurance et les prestataires de soins de santé. (comme les hôpitaux), et le gouvernement et les bénéficiaires des programmes de santé publique.

Les TPA traitent les réclamations d’assurance au nom des compagnies d’assurance. Ils concluent des contrats avec des compagnies d’assurance et assurent de meilleurs services aux assurés. Les risques, les taux de prime et le marketing restent à la charge de l’assureur. Le marché indien de l’assurance maladie connaît une forte croissance. Les objectifs de l’offre sont de réaliser l’OFS d’un maximum de 2,8 crores d’actions par les actionnaires vendeurs; et profiter des avantages de la cotation des actions en bourse. La société a informé qu’elle ne recevra aucun produit de l’offre et que tous ces produits iront aux actionnaires vendeurs.

La pénétration de l’assurance maladie (vies couvertes en pourcentage de la population totale) en Inde est passée de 22,2% en 2014-2015 à 36,5% en 2019-2020 et devrait atteindre 55% d’ici 2024-2025. Selon le DRHP, seuls 10 pour cent de la population totale de l’Inde sont couverts par une assurance maladie (à l’exclusion des régimes publics), ce qui se traduit par des dépenses personnelles plus élevées pour la majorité de la population. En raison de la prise de conscience croissante après la pandémie de COVID-19, il est prévu que plus de personnes souscriront probablement à une assurance maladie, ainsi que les entreprises ayant une plus grande concentration sur la santé des employés. La pénétration de l’assurance maladie devrait atteindre 16,5% en 2024-2025.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.