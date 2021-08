Media Link Mort COVID d’un adolescent à l’opposition au mandat du masque de l’école du gouverneur du Mississippi ⋆ 10z viral

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, prononce un discours télévisé au Governor’s Mansion à Jackson, Mississippi, le 30 juin 2020. (Rogelio V. Solis/Pool via .)

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré qu’il était rare que les enfants atteints de COVID-19 « aient autre chose que des reniflements ».

Après qu’une fille du Mississippi de 13 ans est décédée des complications du COVID-19 au cours du week-end, les médias nationaux et les commentateurs politiques ont sauté sur l’occasion pour remettre en question la décision du gouverneur Tate Reeves de ne pas imposer de masques dans les écoles de l’État, et ils accusent lui de minimiser l’impact du virus sur les enfants.

Au cours d’un bref segment mardi sur la mort de Mkayla Robinson, élève de huitième année du comté de Smith, Mika Brzezinski, co-animateur de Morning Joe de MSNBC, a souligné la responsabilité de Reeves. “C’est à lui”, a-t-elle déclaré, après avoir diffusé un clip du gouverneur républicain défendant sa décision de ne pas réinstituer un mandat de masque dans les écoles de l’État.

« Si vous regardez ces personnes de moins de 12 ans, ce que vous constatez, c’est qu’il est très rare que les enfants de moins de 12 ans aient autre chose que des reniflements. Cela arrive-t-il de temps en temps ? Bien sûr que oui », a déclaré Reeves lors d’une conférence de presse vendredi, un jour avant la mort de Mkayla.

Il y a eu 392 309 cas de COVID-19 dans le Mississippi depuis le début de la pandémie et 7 880 décès, selon le ministère de la Santé du Mississippi. Seuls cinq de ces décès sont des enfants, dont celui de Mkayla.

Peu de détails concernant la mort de Mkayla ont été publiés, notamment si elle a été vaccinée ou si elle souffrait de comorbidités qui auraient pu la rendre plus vulnérable au virus. Les tentatives de National Review pour joindre le coroner local ont échoué mardi.

La mort de Mkayla a été signalée pour la première fois sur Facebook par un journal local du Mississippi, le Smith County Reformer, qui a déclaré qu’elle était décédée des complications de COVID. Selon les informations locales, l’adolescent est allé à l’école la semaine dernière avant d’avoir mal à la gorge jeudi. Elle a reçu un diagnostic de COVID vendredi et est décédée samedi.

Reeves a institué un mandat de masque scolaire l’année dernière, mais a jusqu’à présent refusé de le réinstituer cette année, soulignant le nombre relativement faible d’enfants décédés de COVID dans le Mississippi.

«Je n’ai aucune intention de délivrer un mandat de masque à l’échelle de l’État pour aucune catégorie de Mississippiens pour le moment. Je ne sais pas comment je peux dire cela différemment de la façon dont je l’ai dit à plusieurs reprises pendant un certain nombre de jours, de semaines et de mois », a déclaré Reeves lors de la conférence de presse de vendredi. Il a également déclaré que les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention appelant à des masques dans les écoles étaient « stupides » et puant la « panique politique ».

Les tentatives de National Review pour joindre Reeves et son attaché de presse par téléphone et par courrier électronique ont échoué mardi.

Un article du Mississippi Free Press a accusé Reeves de minimiser l’importance du virus. D’autres organes de presse, dont Rolling Stone et People, ont également publié des articles liant la mort de Mkayla à la décision de Reeves de renoncer à un mandat de masque dans les écoles de l’État.

Les élèves du comté de Smith ont commencé l’année scolaire le 6 août sans mandat de masque, mais ont changé de cap le 10 août après que des dizaines d’élèves et d’éducateurs aient été testés positifs pour le virus. Le Mississippi est l’un des États qui a été durement touché par la variante delta à propagation rapide. Seuls 36% des Mississippiens sont complètement vaccinés contre le virus, selon un traqueur du New York Times.

Ryan Mills est journaliste médiatique à National Review. Auparavant, il a travaillé pendant 14 ans en tant que journaliste de nouvelles de dernière heure, journaliste d’investigation et rédacteur en chef de journaux en Floride. Originaire du Minnesota, Ryan vit dans la région de Fort Myers avec sa femme et ses deux fils.