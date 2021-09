Media Pounce on FAKE NEWS Un hôpital fait attendre les victimes de coups de feu pour les OD Deworner – 10z viral

in

Apparemment, pousser la fausse histoire de viol UVA et les poursuites qui ont suivi n’ont pas suffi à persuader le magazine Rolling Stone de s’en tenir à ne couvrir que la musique. Mais en un article désormais discrédité publié vendredi, le chiffon musical a affirmé que le système hospitalier du nord-est Sequoyah faisait attendre les patients par balle alors qu’ils faisaient face à un afflux de personnes faisant une surdose d’un médicament vermifuge pour le bétail, pensant que cela guérirait le COVID. Mais rien de tout cela n’était vrai. Et bien que le magazine ait reçu le plus de publicité pour la publication de la fausse histoire, d’autres médias libéraux l’ont également colportée.

« L’augmentation du nombre de personnes utilisant de l’ivermectine, un médicament antiparasitaire généralement réservé au déparasitage des chevaux ou du bétail, en tant que traitement ou préventif de Covid-19 a tellement renforcé les salles d’urgence que les victimes par balle avaient du mal à accéder » aux établissements de santé , a déclaré un médecin urgentiste de l’Oklahoma », a déclaré Peter Wade de manière douteuse.

Et selon un médecin, les victimes par balle n’ont pas pu être soignées à cause de cela :

Cette semaine, le Dr Jason McElyea a déclaré à la KFOR que les surdoses causaient des arriérés dans les hôpitaux ruraux, laissant les lits et les services d’ambulance rares. “Les urgences sont tellement soutenues que les victimes par balles ont eu du mal à se rendre dans des établissements où elles peuvent obtenir des soins définitifs et être traitées”, a déclaré McElyea.

Les victimes de coups de feu attendent alors que les surdoses de vermifuges pour chevaux submergent les hôpitaux de l’Oklahoma, selon un médecin https://t.co/ke654AV6o1 pic.twitter.com/Is4nAsSOyA – Rolling Stone (@RollingStone) 3 septembre 2021

Mais lorsque le système hospitalier a repoussé le reportage du Stone, prouvant qu’il était complètement faux, le magazine a publié une « mise à jour » plutôt qu’une correction ou une rétractation.

La mise à jour était principalement la déclaration du système hospitalier. «Bien que le Dr Jason McElyea ne soit pas un employé du NHS Sequoyah, il est affilié à un groupe de personnel médical qui couvre notre salle d’urgence. Cela dit, le Dr McElyea n’a pas travaillé sur notre site de Sallisaw depuis plus de 2 mois », ont-ils déclaré.

Et non seulement la source du magazine n’y travaillait pas récemment, mais ils n’avaient soigné personne pour overdose de vermifuge et soignaient des victimes par balle :

NHS Sequoyah n’a traité aucun patient en raison de complications liées à la prise d’ivermectine. Cela inclut de ne traiter aucun patient pour surdosage d’ivermectine. Tous les patients qui ont visité notre salle d’urgence ont reçu des soins médicaux appropriés. Notre hôpital n’a pas eu à refuser de patients qui demandent des soins d’urgence. Nous voulons rassurer notre communauté que notre personnel travaille dur pour fournir des soins de santé de qualité à tous les patients. Nous apprécions l’opportunité de clarifier ce problème et, comme toujours, nous apprécions le soutien de notre communauté.

Mais les fausses nouvelles de Rolling Stone avec l’histoire ne s’arrêtent pas là.

Dans leur tweet faisant la promotion de l’histoire, le magazine montrait une image de personnes attendant comme à l’extérieur d’un bâtiment, comme s’il s’agissait d’une preuve photographique (ci-dessus). Mais le mois d’août vient de se terminer et l’image montrait des gens portant des manteaux d’hiver, les arbres n’avaient pas de feuilles et il était évident qu’aucun d’entre eux n’avait été victime d’une balle.

En tant que contributeur Spectator Stephen L. Miller signalé via Twitter dimanche, “La photographie que Rolling Stone a utilisée pour leur fausse histoire d’ivermectine à l’urgence est de janvier, via l’AP et était pour une campagne de vaccins pour les Afro-Américains par une église.”

La photographie que Rolling Stone a utilisée pour leur fausse histoire d’ivermectine aux urgences date de janvier, via l’AP et était destinée à une campagne de vaccination pour les Afro-Américains par une église. (HT @ FuzzyTaylor235) https://t.co/DK3mwASujK pic.twitter.com/NoLivZekWZ – Stephen L. Miller (@redsteeze) 5 septembre 2021

Non seulement Rolling Stone a publié son propre article mettant en avant la fausse histoire, mais d’autres dans les médias libéraux colportaient également leurs propres variantes de la fausse nouvelle. « L’engouement soudain parmi les sceptiques du vaccin COVID-19 pour prendre de l’ivermectine – un traitement antiparasitaire couramment utilisé chez les chevaux et autres animaux de ferme – a causé une quantité écrasante de personnes ayant besoin d’un traitement pour une surdose de médicament à travers l’Oklahoma », prétendu Brandon Sapienza pour le New York Daily News.

Et en suivant la tendance des suspects habituels poussant un non-sens absolu, bien sûr, Newsweek l’a ramassé trop. « Un médecin de l’Oklahoma rural a affirmé que les personnes prenant le médicament vermifuge pour chevaux, l’ivermectine pour traiter le COVID-19, remplissaient les salles d’urgence de la région », a écrit Jon Jackson.

Même l’hôte MSNBC Rachel Maddow a tweeté le reportage de la filiale locale de NBC qui a été la source de toutes les fausses nouvelles sur l’histoire, la KFOR. L’animatrice de MSNBC Joy Reid en a également parlé vendredi à l’antenne en utilisant rapport d’initié. «Une urgence dans une ville rurale de l’Oklahoma est débordée par des personnes faisant une surdose d’ivermectine, le médicament vermifuge pour chevaux. C’est devenu si grave que les victimes par balles, les victimes par balles doivent attendre d’être soignées », a-t-elle répété.

Contrairement à Rolling Stone, aucun de ces autres points de vente n’a publié de mises à jour, de corrections ou de rétractations de leurs rapports, ni la déclaration du Northeastern Hospital System Sequoyah.