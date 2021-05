MediaCom nomme Shekhar Sharma et Averill Sequeira

L’agence média vise à renforcer son équipe dirigeante principale

L’agence média GroupM MediaCom, a annoncé deux nominations de haut niveau de Shekhar Sharma et Averill Sequeria, élevant le talent et se déplaçant vers le renforcement de son équipe de direction principale. Sharma assumera le rôle d’associé directeur (Nord et Est), tandis que Sequeria se joindra en tant que chef de produit.

Le paysage médiatique s’accélère et évolue constamment, a déclaré Navin Khemka, directeur général de MediaCom South Asia. «Aujourd’hui, les marques veulent communiquer rapidement et efficacement, et nous pensons qu’avec nos nouveaux rendez-vous, nous serons en mesure de fournir un travail plus puissant à nos clients. Avec Shekhar et Averill dans notre équipe, je suis convaincu qu’ils sont particulièrement bien placés pour diriger avec succès l’entreprise et sont là pour faire de leur mieux pour offrir la meilleure solution à nos clients et renforcer notre portefeuille », il ajouté plus loin.

Dans son nouveau rôle, Sharma sera responsable des bureaux, des clients et de la croissance. Il a été un professionnel du marketing intégré accompli avec une expérience dans la gestion d’importants investissements dans les médias de clients mondiaux aux grands conglomérats indiens dans différents secteurs verticaux. Avec plus de 25 ans d’expérience diversifiée dans les médias et le marketing, l’expertise de Sharma va de l’élaboration d’une stratégie média à une approche basée sur les insights pour affiner la planification stratégique et offrir un retour sur investissement aux clients. Lors de son précédent passage en tant que vice-président des services de plate-forme au sein de GroupM, il a joué un rôle déterminant dans la mise en place d’une approche axée sur le numérique pour des marques allant du monde entier aux grands conglomérats indiens et aux entreprises de taille moyenne.

Tandis que Sequeira dirigera «Seeing the Bigger Picture», un MediaCom Creative Systems dans lequel ils utilisent la puissance des données pour rassembler les médias et la créativité. Un ancien de GroupM, avec plus de 18 ans dans les médias, la communication et le conseil; elle est une penseuse originale qui travaille à relier les mondes des données, des médias numériques, de la stratégie et de la créativité. Ses années de formation ont été consacrées au développement d’outils d’analyse d’audience et à la spécialisation en marketing ROI / modélisation économétrique. Au cours de cette décennie de transformation numérique, elle a défendu avec passion le parcours de l’expérience client, avec des solutions créatives utilisant les données et la technologie.

