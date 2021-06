MediaCom remporte un mandat média pour Aqualite

Le mandat a été empoché après un pitch multi-agences

MediaCom India, l’agence média de GroupM, s’est vu confier le mandat média d’Aqualite, un fabricant de chaussures. Le mandat a été mis en sac après un argumentaire multi-agences et sera assuré depuis le bureau de MediaCom à Gurgaon. Les fonctions médias comprennent la stratégie média, la planification, l’achat et la mise en œuvre pour la télévision, l’OHH, l’activation et le cinéma.

Le groupe Aqualite a été fondé en tant que petite entreprise domestique en 1981 dans un groupe de chaussures près de Delhi par Davinder Gupta, directeur général. «Pour Aqualite, nous recherchons toujours un partenaire qui peut comprendre et entrer en résonance avec la marque ainsi que comprendre nos offres aux consommateurs et nous l’avons vu dans l’équipe et le travail qu’ils ont mis en avant. Nous sommes convaincus que MediaCom sera en mesure de développer une stratégie solide pour notre planification et nos achats média pour donner un élan à toutes nos initiatives marketing et nous aider à être les meilleurs pour nos consommateurs. Nous sommes impatients de travailler avec eux », a déclaré Avichal Gupta, directeur marketing, Aqualite.

« L’engagement d’Aqualite à offrir à ses clients un choix de produits multiples et à rester ancré dans leur objectif les a conduits à devenir l’un des leaders du marché. Nous comprenons à quel point Aqualite s’engage envers ses consommateurs. De même, nous voulons nous engager à adopter une approche médiatique à 360 degrés très ciblée et axée sur le consommateur sur toutes les plateformes médiatiques et aider la marque à atteindre ses objectifs commerciaux », a ajouté Navin Khemka, PDG de MediaCom South Asia.

Faisant partie de WPP, MediaCom est un spécialiste des communications médiatiques, avec un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars » (Source : COMvergence, mars 2019), employant 8 000 personnes dans 125 bureaux dans 100 pays. Sa liste de clients en Inde comprend P&G, Dell, Vivo, Makemytrip.com, Hilton, Future Group, HRI, PSA, Adidas, Richemont, Shell, Urban Ladder, Dailyhunt, Bajaj Finserv, Indeed.com, entre autres.

