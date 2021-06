Mediacom remporte un mandat médiatique pour Ozone Overseas

Les fonctions médiatiques comprennent la planification et l’achat complets sur toutes les plateformes médiatiques

MediaCom India, une agence média de GroupM, a décroché le mandat média d’Ozone Overseas, une filiale du groupe Ozone Enterprise. Le mandat a été attribué après un argumentaire multi-agences et sera géré depuis le bureau de MediaCom à Gurgaon. Les fonctions médiatiques comprennent la planification et l’achat complets sur toutes les plateformes médiatiques.

« Nous pensons que la sécurité et le matériel en tant que catégorie ont toujours été autour de nous. Chez Ozone, nous cherchons toujours à créer une marque plus centrée sur le consommateur. En gardant les consommateurs au cœur de celui-ci, nous fabriquons des produits à la fois avancés et agréables à regarder avec notre design et nos couleurs. Nous sommes heureux d’avoir MediaCom comme partenaire de notre agence en raison de leur enthousiasme envers notre vision et notre objectif et leurs années d’expertise dans cette industrie. Nous espérons qu’ensemble, nous pourrons trouver des solutions à toutes les exigences », a déclaré Alok Aggarwal, directeur d’Ozone Overseas, à propos de l’association avec l’agence.

Selon Navin Khemka, PDG de MediaCom South Asia, la sécurité est une catégorie en pleine croissance et Ozone Overseas est l’un des plus grands acteurs de la catégorie des serrures de sécurité et a une forte présence en Inde. « Ce n’est tout simplement pas une marque de matériel, c’est une marque qui offre à ses consommateurs des solutions de qualité et de design. Nous sommes ravis de nous associer à Ozone Overseas dans leur voyage. Nos solutions médias efficaces et notre approche axée sur le numérique compléteront la stratégie, la planification et l’achat solides pour renforcer davantage les solutions médias intégrées. Nous sommes impatients de leur fournir des résultats commerciaux solides », a-t-il ajouté.

Ozone Overseas a été créé en 1999 et a étendu son expertise commerciale dans les domaines de la quincaillerie architecturale, du mobilier urbain et des coffres-forts et serrures numériques. Avec une présence mondiale dans 21 pays, quatre centres de R&D et quatre installations de fabrication modernes, Ozone propose des solutions matérielles certifiées au niveau international grâce à son portefeuille de produits comprenant plus de 3000 références dans diverses catégories de produits.

