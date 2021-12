Mediaite recrute des stagiaires en rédaction pour le printemps 2022

Mediaite accepte désormais les candidatures de stagiaires pour le semestre de printemps 2021, à partir de janvier. Le candidat idéal est un étudiant actuel ou un étudiant diplômé à la recherche d’une expérience pratique en rédaction et en recherche sur un site d’actualités et de politique.

Mediaite est une voix de premier plan à l’intersection de la politique, des médias et du divertissement.

En tant que stagiaire, vous acquerrez une expérience vitale en travaillant pour un média numérique. Les tâches comprennent la révision, la recherche, la transcription et la possibilité d’écrire pour Mediaite. Vous aurez la chance de contribuer à des histoires pour notre site que des millions de personnes verront. Les diplômes d’anglais, de journalisme ou de sciences politiques sont particulièrement encouragés à postuler. Vous collecterez des signatures et compléterez un portefeuille d’échantillons d’écriture, en apprenant de notre équipe dynamique d’écrivains et d’éditeurs talentueux.

Nous acceptons des candidats qui peuvent travailler de n’importe où – ce stage peut être virtuel ou en personne dans nos bureaux à New York.

Il s’agit d’un poste de stagiaire crédité – alors parlez-en à votre école – et oui, plusieurs de nos rédacteurs à temps plein au fil des ans ont commencé dans le programme de stage !

Pour postuler : veuillez joindre tous les documents suivants à votre e-mail de candidature à jobs@mediaite.com :

1) Un curriculum vitae ou un CV.

2) Une lettre de motivation expliquant brièvement pourquoi votre expérience, vos connaissances et votre personnalité font de vous le stagiaire idéal pour Mediaite.

3) Un échantillon d’écriture de tout ce sur quoi vous avez travaillé en rapport avec l’actualité, la politique ou les médias. Il peut s’agir d’un article pour un journal scolaire ou d’un article que vous avez écrit pour un blog personnel, du moment qu’il démontre votre force en tant qu’écrivain et le type de sujet sur lequel vous aimez écrire. Mediaite couvre un large éventail de sujets!

