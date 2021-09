MediaLab acquiert Lyrics Database Genius dans le cadre d’un accord de 80 millions de dollars

in

Paroles et base de données d’informations musicales Genius a officiellement vendu à MediaLab, dont le siège est à Santa Monica, pour un montant de 80 millions de dollars, soit moins que la plate-forme de 12 ans a levé auprès d’investisseurs, dont Everblue, Andreessen Horowitz et le propriétaire des Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert.

La vente de 80 millions de dollars (ainsi que les plans immédiats des dirigeants de MediaLab pour Genius) a été révélée dans un rapport de Bloomberg. MediaLab, trois ans, “une société holding de marques Internet grand public” qui affirme avoir une “présence croissante au Mexique, en Argentine, au Brésil et en Amérique latine au sens large” – a indiqué dans un communiqué qu’elle avait déjà finalisé les licenciements affectant “certains très talentueux personnes dans les équipes de contenu et de production.

On ne sait pas quelle (s) division (s) les réductions supplémentaires pourraient avoir un impact, mais une source anonyme connaissant le sujet a précisé que toute autre mesure de réduction des coûts n’impliquerait pas les équipes d’ingénierie, de produit ou de vente de Genius, basées à Brooklyn.

De plus, l’acheteur, qui possède l’application de messagerie Kik et le service de distribution de mixtape DatPiff, a déclaré : artistes.”

Enfin, concernant les nuances de la vente, Bloomberg a relayé que les « obligations de Genius envers ses actionnaires privilégiés dépassaient le prix de vente » – ce qui signifie que les bailleurs de fonds ne récupéreront pas l’intégralité de leurs investissements. MediaLab a payé 60 millions de dollars dans le cadre de l’achat et devrait payer les 20 millions de dollars restants au cours des deux prochaines années.

La vente de Genius arrive environ 13 mois après le rejet de son procès très médiatisé pour paroles volées contre Google et LyricFind, dont le siège est à Toronto.

LyricFind fournit des paroles pour les pages de résultats de recherche de Google, et Genius a allégué dans le procès de 50 millions de dollars – déposé en décembre 2019 – que la société avait retiré une partie de ces paroles directement de Genius. Dans un effort pour prouver les accusations, les membres de l’équipe Genius ont inséré des “apostrophes bouclées” presque indiscernables dans leurs transcriptions, et les signes de ponctuation, qui épelaient “la main en flagrant délit” en code Morse, sont ensuite apparus dans un certain nombre d’ensembles de paroles de LyricFind.

Malgré ces preuves, le juge président a rejeté l’action en partie parce qu’elle n’avait pas été soumise par les titulaires de droits eux-mêmes, Genius et LyricFind ayant reçu l’autorisation d’afficher les paroles. Le demandeur n’a pas « allégué des réclamations pour rupture de contrat qui sont qualitativement différentes des réclamations fédérales en matière de droit d’auteur », qu’il ne pouvait pas poursuivre dans ce cas car il ne possède pas la propriété intellectuelle sous-jacente, a précisé le tribunal.

En décembre dernier, Spotify a officiellement breveté un « analyseur de mots parlés », ou un système basé sur l’IA qui analyse et classe les chansons en fonction de leurs paroles et de leurs caractéristiques techniques. Séparément, une IA de synthèse vocale qui a fait ses débuts fin juin de cette année permet aux utilisateurs d’entendre le texte saisi dans la voix de rappeurs de premier plan tels que Kanye West et Eminem.